Áp lực sinh con và những bi kịch đau lòng

Ra tòa ly dị vì lời dèm pha



Ngày mới cưới nhau, anh Tâm và chị Duyên (Hà Nam) là đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc trong lời xì xào bàn tán của bà con, xóm làng.



Anh Nguyễn Văn Tâm, 32 tuổi làm nghề thợ mộc. Vợ anh, chị Hoàng Thị Duyên ít hơn chồng 6 tuổi, làm thợ may cho một công ty trên địa bàn tỉnh. Vốn siêng năng chịu khó làm ăn từ khi còn ở với bố mẹ, nên anh Tâm đã lận lưng được khá nhiều vốn liếng.



Vừa cưới vợ xong năm 2009, anh Tâm đã mở ngay xưởng chế biến đồ gỗ to nhất làng. Và thuyết phục vợ nghỉ hẳn công việc thợ may “tắt mặt tối mày”, mà chẳng đủ tiền xăng xe, để ở nhà phụ giúp chồng quán xuyến công việc của xưởng, giúp anh có thời gian chuyên tâm lo ngoại giao, buôn bán.



Cưới nhau được một năm mà vẫn chưa thấy có tin mừng. Gia đình anh Tâm cứ nghĩ chắc hai vợ chồng mải lo làm ăn quá nên “kế hoạch”. Cho đến một ngày những người trong gia đình gặng hỏi quá nên anh Tâm mới thừa nhận lâu nay hai vợ chồng vẫn sinh hoạt bình thường, chứ không hề có ‘kế hoạch”, mà vẫn không thấy có gì cả cũng lo lắng lắm.



Mấy lần anh chị định đưa nhau đi khám, nhưng công việc bận quá nên thôi.



Biết được như vậy, bố mẹ anh Tâm họp gia đình lại, bắt phải đóng cửa xưởng mộc hai ngày, để đi khám xem sự thể ra sao. Kết quả đem về sự thất vọng tràn trề, đó là nguyên nhân xuất phát từ chính bản thân anh Tâm, chứ không phải do vợ anh.





Đau khổ nhất của người phụ nữ là không sinh được con

(Ảnh minh họa, Nguồn eva) Đau khổ nhất của người phụ nữ là không sinh được con(Ảnh minh họa, Nguồn eva)



Bi kịch người vợ “tự tử vì sợ sinh con”

Theo Tiến Dũng ( VNN)



Bác sĩ cho biết anh Tâm bị viêm tinh hoàn nên không thể có con, phải điều trị lâu dài mới mong có cơ hội có con. Có bệnh “thì vái tứ phương”, anh Tâm và vợ đưa nhau đi khắp nơi chữa trị, suốt 1 năm trời mà chưa thấy có kết quả gì cả nên nản lòng, buông xuôi.Phó mặc, và lại lao đầu vào làm ăn như trước. Cả ngày anh hùng hục ngoài xưởng gỗ, rảnh thì lại đi nhậu nhẹt với bạn hàng, mà chẳng thèm ngó ngàng đến vợ.Cách đây hai tháng bỗng chị Duyên thấy người khó ở, đi khám thì biết mình đã có bầu. Những tưởng đó sẽ là tin vui với gia đình nhà chồng. Nhưng cái nhận được lại là sự ghẻ lạnh, nghi ngờ của chính chồng chị. Không biết anh Tâm nghe người ta bàn tán thế nào mà về nhà cứ mắng nhiếc vợ là bồ bịch lăng nhăng, nhất quyết cho rằng đó không phải con mình.“Nhiều lần mắng chửi thậm tệ thì không nói, nhưng những khi bù khú say khướt về anh ấy lại lôi mình ra đánh” tủi cực quá mình bỏ về nhà mẹ đẻ ở rịt bên đó luôn".Chị Duyên nghẹn ngào nói thêm: Vừa rồi anh ấy có sang xin lỗi đón mình về, nhưng được hai, ba ngày thì đâu lại vào đấy. Cả gia đình anh ta không tin cứ xúi bẩy, hắt hủi mình. Không chịu nổi nữa lên mình đâm đơn ra tòa xin ly dị.Buổi tối ngày 3/7, tại một ngôi nhà trên phố chùa Bộc (Đống Đa, Hà Nội). Sau khi đi ăn giỗ ở quê nội ngoài ngoại thành về, anh L. vào nhà, gọi mãi không thấy vợ đâu, lên phòng ngủ trên tầng hai thì đau đớn phát hiện ra vợ mình đã treo cổ tự tử.Theo lời kể của một người hàng xóm nhà anh L. thì trước khi tự tử chị H. có để lại hai bức thư tuyệt mệnh. Trong những bức thư thấm đẫm nước mắt được chị H. (vợ anh L.) viết ra có đoạn chị viết về nỗi đau đớn, dằn vặt, và quyết định tự tử vì áp lực từ việc sinh con: “Bố mẹ ơi, con không thể sống tiếp trên cõi đời này nữa vì con không dám sinh con. Họ hàng nhà anh L., gia đình nào cũng có một người ngớ ngẩn, con sợ con của con cũng thế nên con không thể sinh em bé được, nếu như thế sẽ khổ cho cả con của con nữa.Không có em bé, con và anh L. vẫn sống vui vẻ, bình thường nhưng người đời không để chúng con yên. Ai cũng giục, ai cũng hỏi làm con thấy cuộc sống căng thẳng, không thể sống nổi. Chết đi con sẽ thấy vui vẻ hơn, thanh thản hơn là sống mà không có em bé…”...Được biết cách đây khoảng 3 năm, chị H. cũng đã có lần uống thuốc ngủ tự tử nhưng được một gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời.“Có lẽ do suy nghĩ nhiều quá về sức ép của việc sinh nở nên chị H. không chịu được mà hành động như vậy”, một người thân trong gia đình cho biết.Lời dị nghị, bàn tán không đúng đôi khi biến thành những con dao vô hình làm cho nhiều cặp vợ chồng đưa nhau ra tòa ly dị, nhất là những cặp vợ chồng mâu thuẫn về việc có con thì những lời bàn tán “như đổ thêm dầu vào lửa” hậu quả sẽ khó lường.Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn cho rằng: “Với những cặp vợ chồng có trục trặc về việc có con thì nên đưa nhau đi khám và điều trị theo khoa học. Và nhất là nên bình tĩnh, vững vàng, tin tưởng động viên nhau trước những lời đàm tiếu không tốt, để cùng vượt qua”.