Cảnh cáo trước dân đối tượng hành hạ mẹ ruột

Ngày 8/12/2010, Trung tá Nguyễn Tấn Khánh, Phó Trưởng công an phường Tân Khánh (TP Tân An, tỉnh Long An) cho biết, cơ quan vừa đưa Lương Ngọc Mười Hai (37 tuổi, trú tại khu phố Thủ Tửu 2, phường Tân Khánh) ra cảnh cáo trước dân về hành vi bạo lực gia đình, xâm hại đến sức khoẻ người thân trong gia đình.

Ngoài việc cảnh cáo trước dân, Mười Hai còn bị xử phạt hành chính 1,2 triệu đồng. Do có lời nói xúc phạm với bà Nguyễn Thị Hai (80 tuổi, trú cùng địa chỉ mẹ ruột của Mười Hai), nghiêm trọng hơn là đã 2 lần đánh bà Hai bị bầm mắt, sưng mặt, bóp cổ và đẩy bà té ngã xuống đất gây chấn thương nhẹ.

Theo người dân ở khu phố Thủ Tửu, Mười Hai là đối tượng nghiện rượu, mỗi khi có rượu là lớn tiếng với gia đình, gây mất an ninh trật tự địa phương. Việc cảnh cáo trước dân vừa răn đe tính hung hãn, bất hiếu của Lương Ngọc Mười Hai đối với mẹ già, vừa là biện pháp răn đe những đối tượng khác có hành vi ngược đãi, hành hạ bạo hành gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của người thân trong gia đình.

Theo Cao Nguyên (VOV)