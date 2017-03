Cha con Việt kiều tìm được nhau sau 34 năm bặt tin

Hai cha con ông Hao Truong (trái) và Kham vui mừng gặp lại nhau ở sân bay Rochester. Ảnh: Washington Post

Theo Anh Ngọc (VNE)



Tháng 12/1977, ông Hao Truong cùng gia đình đang đi thuyền sang Thái Lan di cư thì bị cướp biển tấn công và cướp thuyền. Sau bốn ngày ở trong tay hải tặc , ông bị bọn chúng đẩy xuống biển và đã may mắn sống sót giữa biển khơi suốt 16 giờ trước khi được một thuyền đánh cá cứu giúp.Nhiều tuần sau đó, ông Truong lánh tạm tại một trại tị nạn ở Thái Lan và hay tin vợ ông đã mất, thi thể bà trôi dạt vào bờ cùng một nạn nhận khác. Tuy nhiên, ông vẫn một mực tin rằng Kham, đứa con trai mới 7 tháng tuổi của hai vợ chồng ông có thể đã được một ai đó cứu sống và nuôi dưỡng.Một năm sau, ông Truong sang Mỹ sống cùng một người chú ở Louisiana. Ông Truong lấy vợ khác, sinh thêm 4 đứa con. Ông làm công nhân kim khí để kiếm sống.Tháng 6 năm nay, Truong hay tin Kham vẫn còn sống và đang ở Thái Lan, ông đã tức tốc quay lại nước này và được một nhân viên xã hội giúp tìm nơi ở của con trai. Kham hiện 34 tuổi, làm thợ mộc, đã có hai con và hiện sống ở tỉnh Surat Thani, Thái Lan."Lúc này đây, tôi cảm thấy quá đỗi hạnh phúc và vui sướng", ông Truong nói khi đón con trai sang Mỹ chơi. Rất nhiều họ hàng, người thân và bạn bè của ông Truong cũng đến đón Kham và chia sẻ niềm vui với hai cha con."Khi tôi tìm thấy thằng bé ở Thái Lan, tôi đã sống cùng nó gần ba tuần. Giờ thì cha con chúng tôi đã thấu hiểu nhau, không cần phải hỏi bất cứ điều gì cả, cứ như đã thân quen từ rất lâu rồi", Washington Post dẫn lời ông Truong nói trong sự xúc động.Kham ở chơi tại Mỹ bốn tháng với cha, và cũng đến thăm bà nội ở Texas."Tôi không muốn con trai phải xa vợ con nó quá lâu", người cha nói và thêm rằng ông muốn đưa anh sang Mỹ đoàn tụ một ngày nào đó.Bà Hong Truong, chị gái ông Hao Truong kể rằng trong những ngày bị bọn cướp biển nhốt trên thuyền trước khi đẩy xuống biển, ông Truong nhận thấy bọn chúng dường như rất yêu mến cậu con trai kháu khỉnh của ông. "Đó là lý do tại sao ông ấy không bao giờ nghĩ rằng bọn chúng giết thằng bé", bà nói. Quả thực, Kham được hải tặc trao lại cho một cặp vợ chồng trẻ Thái Lan có con gái không may chết yểu, hai ngày sau sinh."Người phụ nữ nhìn đứa bé và đã đồng ý nhận nuôi dù không biết bé từ đâu đến", bà Hong kể.