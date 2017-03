Gia đình trẻ và lối sống “cơm hộp”

Những gian bếp chẳng mấy khi đỏ lửa



4 năm sống với nhau, vợ chồng Hải - Minh, 28 tuổi (Tôn Đức Thắng, HN) đã có một công chúa đáng yêu 2 tuổi. Thế nhưng phần vì Minh chẳng thích nấu ăn, phần vì công việc quá bận, lại phải chăm con nhỏ nên gian bếp nhà cô chẳng mấy khi đỏ lửa.



Hàng xóm ai cũng đùa bảo họ là đôi vợ chồng “cơm hộp”. Thực tế, một tuần có 7 ngày thì có tới 6 ngày, thậm chí cả tuần gia đình trẻ này đi ăn hàng.



Hải (chồng Minh) làm Giám đốc kinh doanh một công ty bất động sản lớn nên thời gian làm việc của anh bận lu bù. Rất ít khi Hải có thể thu xếp về nhà ăn cơm cùng vợ con trước 9h tối.



Còn Minh là nhân viên công ty kiểm toán trực thuộc Bộ Tài chính nên cũng ít khi rảnh. Thay vì tự chuẩn bị bữa tối đợi chồng về nhà, Minh toàn tạt vào một nhà hàng hay quán ăn nào ăn qua loa rồi về nhà.



Nhà có con nhỏ 2 tuổi nhưng người mẹ trẻ này cũng ít khi lích kích chuẩn bị cháo hay đồ ăn tươi cho con. "Cứ cuối mỗi tuần, mình thường bỏ nửa ngày đi siêu thị và nấu cháo đông lạnh chia thành từng bữa cho con. Mỗi lúc con cần ăn cháo, mình chỉ mở tủ lạnh và vi sóng là con đã có tô cháo ăn tiện lợi, vẫn đủ dưỡng chất".



Minh cũng chia sẻ thêm: “Thường thì chồng mình khoảng 11h mới về nhà, lúc ấy con gái đã ngủ. Anh thường nói giờ còn trẻ, phải phấn đấu làm lụng vì tương lai. 4 năm qua, vợ chồng mình cũng cố gắng mua được 2 cái nhà. Vì bận rộn nên chúng mình thường ai có thân nấy lo và ăn hàng. 4 năm ăn hàng đến nhẵn cả mặt mà cuộc sống vẫn ổn”.







Nhiều vợ chồng trẻ quá bận với công việc nên ăn nhà hàng như cơm bữa (Ảnh minh họa)



Theo DT/ TTVN

Cùng cảnh ngộ trên, gia đình trẻ Hằng - Thịnh, 32 tuổi (Phan Xích Long, T.P Hồ Chí Minh) 7 năm nay cũng ăn hàng liên miên. Hai con của anh Thịnh đều học trường quốc tế, ăn bán trú luôn.Dù công việc của 2 vợ chồng anh đều khá bận nhưng nhất quyết không ai muốn thuê ô sin. Mỗi tuần 3 buổi, anh chị thuê một người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp nhà cửa. Còn tất cả các bữa ăn thì gia đình ăn ngoài hàng hết.Anh Thịnh cho biết: "Nấu ăn vất vả lắm, nếu mua thức ăn nhiều thì ăn không hết, mua ít thì không ai bán. Hồi mới cưới nhau, vợ mình cũng chịu khó chuyện cơm nước lắm. Nhưng giờ thấy vất vả nên thôi, cả nhà cứ ăn cơm hộp cho khỏe”.Theo lời anh Thịnh thì quanh khu vực gần nhà anh có nhiều quán rất ngon và có đồ tươi. Hơn nữa, vệ sinh thực phẩm cũng đảm bảo lại rất hợp khẩu vị của cả nhà anh.Vì thế gia đình 2 người này cứ ra ngoài ăn cháo vịt, hủ tiếu, hủ tiếu sườn non, bánh canh giò heo, bánh xèo, beefsteak, lẩu mắm... “Cuối tuần nếu rỗi rãi, vợ mình cải thiện nấu nướng vài món cầu kỳ ăn cho vui. Như thế hai vợ chồng đều rảnh rang và có nhiều thời gian làm thêm kiếm tiền, các con cũng có nhiều thời gian vui chơi thoải mái" - anh Thịnh cười nói.Mới 28 tuổi nhưng đôi bạn trẻ Loan - Hùng cũng nổi tiếng ở công ty truyền thông H. Do giỏi giang, năng động nên cả Loan và Hùng năm nào cũng được cất nhắc lên chức. Hiện họ đều giữ chức vụ cao trong công ty và nắm trong tay hơn 200 nhân sự.Vừa bận làm việc tối ngày tại công ty, Loan - Hùng còn năng động kinh doanh thêm bên ngoài. Sở hữu 2 shop mỹ phẩm xách tay nên chưa bước qua tuổi 30 mà Loan - Hùng đã mua được căn hộ riêng rộng rãi ngay trung tâm thành phố.Bận rộn với công việc và có nhiều mối quan hệ với đối tác là thế, nhưng ngôi nhà khang trang của vợ chồng họ rất ít khi có khách khứa hay bạn bè tới nhà. Nếu tiếp ai, họ đều đặt ở nhà hàng hay hẹn ở quán cà phê sang trọng để vừa ăn uống vừa bàn công việc. Nhiều khi cả hai người đều bận công việc và tiếp khách đến hết đêm mới trở về nhà.Thấy vợ chồng Loan - Hùng nhà cửa đàng hoàng, có bếp ăn sang trọng mà không nấu ăn, nhiều hàng xóm tọc mạch nghĩ mối quan hệ vợ chồng của họ "có vấn đề". "Nhiều hàng xóm còn nói với mình rằng nấu ăn có gì là khó và quan trọng. Là phụ nữ, chỉ cần để ý chút là có bữa cơm ngon rồi. Lâu lâu đi ăn ngoài thì được chứ kiểu cơm hộp muôn năm và vợ chồng cứ như mặt trăng mặt trời thế này cũng không ổn. Nhưng mình bỏ ngoài tai hết. Cuộc sống của vợ chồng mình chỉ có mình và chồng hiểu” - Loan cười nói.Trao đổi về hiện tượng này, chuyên gia tâm lý Lê Khanh (Phòng tư vấn Tâm lý Gia đình và Trẻ em TPHCM) cho biết: Hiện nay nhiều gia đình đi làm quá bận rộn. Giải pháp nhanh chóng và tiết kiệm thời gian cho bữa cơm của các gia đình trẻ này là cơm hộp.Điều này với nhiều người chỉ giản đơn là giải quyết nhu cầu bao tử, nhất là tiết kiệm được nhiều thời gian, thậm chí có khi họ vừa ăn cơm vừa giải quyết công việc.Có thể, với nhịp sống công nghiệp hiện nay, bữa cơm trưa văn phòng tại công sở đôi khi là điều bắt buộc. Thế nhưng, còn bữa ăn tối tại gia đình sau khi đi làm về? Việc chuẩn bị một bữa ăn tối tại nhà, nhất là cảnh "chồng xào vợ nấu" hay "chồng cắt vợ chiên" để rồi sau "vợ chan - chồng húp, gật đầu khen ngon" là điều không quá khó.Điều này tạo niềm vui cho cả gia đình, nhất là để giữ chân các ông chồng ham ăn (điểm yếu của quý ông). Do đó, khái niệm bữa cơm thường đi đôi với gia đình để tạo nên cụm từ: Bữa cơm gia đình. Cụm từ này có nghĩa tương đương với niềm vui và hạnh phúc gia đình.Chuyên gia tâm lý Lê Khanh khuyên các gia đình trẻ: Bữa cơm gia đình, ít nhất là bữa tối, được coi như thước đo và nhiệt kế để cân đo mức độ hạnh phúc, sự ấm cúng cần phải có. Vì vậy, đừng để công việc kiếm sống chiếm dụng quá nhiều thời gian và mất thời gian ăn cùng nhau.Chuyên gia tâm lý Lê Khanh khẳng định: Xét cho cùng, việc đi làm kiếm tiền cũng chỉ để có cái ăn hằng ngày. Do vậy, cũng là ăn, sao không chọn cách ăn uống mang lại năng lượng cho cơ thể và sinh khí cho tâm hồn. Ăn ngoài hàng, ăn cơm hộp quanh năm suốt tháng tuy nhanh, gọn nhưng có nguy cơ gây "ung thư" cho hạnh phúc gia đình trẻ.