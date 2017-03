Những thói quen gây hại "tinh binh"

Trước hết, cần khẳng định rằng, nhiệt độ cao có ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh binh. Điều này đã được biết đến từ lâu với các trường hợp có tinh hoàn ẩn, với biểu hiện tinh hoàn vẫn nằm trên ổ bụng, không xuống được bìu. Những trường hợp này thường không có con dù cơ thể và hoạt động nội tiết theo dạng nam rất bình thường.

Gần đây, người ta phát hiện ra rằng tinh hoàn sẽ mất chức năng sinh sản tinh trùng khi nó còn nằm trong ổ bụng, nơi có nhiệt độ hằng định là 37 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ thích hợp để tinh hoàn sản sinh tinh trùng phải thấp hơn thân nhiệt từ 1 đến 1,5 độC.

Ngồi lì trước máy tính quá lâu có thể khiến tinh binh bị tổn thương. Ảnh minh họa

Vì vậy, với những trẻ bị dị tật tinh hoàn ẩn, cần phải phẫu thuật để đưa tinh hòan trở về vị trí bình thường ngay từ khi còn nhỏ. Nếu phẫu thuật muộn, khi trẻ ở độ tuổi trưởng thành, thì vẫn không phục hồi được chức năng sinh tinh của tinh hoàn.

Nhiệt độ nắng nóng trong những ngày hè cũng ảnh hưởng đến việc sinh tinh, nhưng không nhiều bởi cơ thể con người có cơ chế tự điều chỉnh để giữ thân nhiệt luôn ổn định ở mức 37 độ C. Hơn nữa, khi tạo ra đàn ông, tạo hóa đã khéo léo sinh ra bìu như là “chiếc máy điều hòa nhiệt độ” của tinh hoàn. Vào mùa hè nóng nực, da bìu thường giãn ra giúp tỏa nhiệt nhiều hơn; còn về mùa rét, da bìu săn lại, co rút tinh hoàn lên sát ổ bụng để sưởi ấm nó.

Theo một công trình nghiên cứu của nước ngoài khảo sát tinh dịch của nhiều đàn ông trong 32 tháng, tỷ lệ tinh trùng mất đầu ở mùa thu cao hơn mùa xuân. Điều này có thể được lý giải là do tinh trùng đã được phát triển trong tinh hoàn vào thời điểm mùa hè. Sự gia tăng nhiệt độ bên trong tinh hoàn có mối liên hệ với sự gia tăng số lượng tinh trùng bị khiếm khuyết đầu.

Kẻ tòng phạm chính của nhiệt độ cao, gây ảnh hưởng đến chất lượng tinh binh chính là những nam giới có những thói quen xấu gây bất lợi cho quá trình sinh tinh. Đó trước hết là thói quen ngồi lỳ hàng giờ không nhúc nhích trên ghế, đặc biệt là ghế có đệm mút trong những văn phòng làm việc chặt chội, trong cabin xe, xưởng máy hoặc để chát, chơi game...

Ở tư thế này, trong một giờ, nhiệt độ của tinh hoàn có thể tăng lên 2 đến 3 độ C so với bình thường. Trong khi đó, các nghiên cứu cho thấy, chỉ cần tăng thêm 1 độ C là khả năng sản xuất tinh trùng của tinh hoàn đã giảm mất 40%.

Nhiều người có thói quen ngâm mình hàng tiếng đồng hồ trong bồn nước nóng, tắm hơi... để thư giãn. Có người còn cho rằng, điều này sẽ giúp họ tăng “cảm hứng”, có lợi cho việc thụ thai. Tuy nhiên, với những điều đã được chứng minh nêu trên, thì đó là quan điểm sai lầm.

Thậm chí, ở một số nơi trên thế giới, người ta đã lợi dụng cơ chế ảnh hưởng của nhiệt độ cao đến chất lượng tinh trùng để tránh thai. Theo đó, hiệu quả tránh thai khá cao khi người ta ngâm mình trong bồn nước nóng trước khi “quan hệ”.

Theo Minh Vũ (ANTĐ)