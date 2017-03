Nói với con về giới tính: Phải làm sao?

Con ngại mở miệng, mẹ khó mở lời Tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM, chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp trẻ vị thành niên mang thai vì sự thiếu hiểu biết mà không được sự tư vấn, chăm sóc từ chính người thân. H. (17 tuổi, ở TP.HCM), hiện là học sinh lớp 11, tâm sự: “Ngay từ lớp 7, em phát hiện tâm sinh lý nhiều thay đổi nhưng không dám nói với cha mẹ. Càng lớn càng có nhiều thay đổi bất thường khiến em lo lắng. Do ngại hỏi cha mẹ nên em lên mạng tìm hiểu và khám phá bản thân”. Chuyện gì đến ắt phải đến, H. quan hệ tình dục với một thanh niên quen trên mạng và đã mang thai. “Anh ta nói em đã thành người lớn thì phải biết “làm chuyện” người lớn. Anh ta còn nói chỉ “quan hệ” bên ngoài nên không thể mang thai, không cần dùng thuốc hoặc bao cao su. Quan hệ lần một rồi lần hai, cuối cùng em có thai được năm tuần tuổi” - H. sụt sùi. Trong lần đưa con gái 16 tuổi đi khám thai, bà M. (TP.HCM) buồn rầu: “Từng tuổi này nên tôi biết con gái sẽ có nhiều thay đổi ở tuổi dậy thì. Tôi muốn nói với con về giới tính, tình dục, sức khỏe sinh sản… nhưng lại ngại”. Và M. tự tìm hiểu qua bạn bè, qua sách báo, Internet mà chừa bà ra. “Con tôi quen và cảm tình một thanh niên độ 25 tuổi. Nó hay đến phòng trọ anh ta chơi, nói chuyện yêu đương. Anh ta nói khi yêu hai người phải “cho” nhau, không nên dùng bao cao su. Con tôi “cho” khoảng năm lần rồi có thai. Bác sĩ cho biết thai nhi được sáu tuần tuổi. Giờ tôi không biết tính sao” - bà M. thở dài. Nghiên cứu mới nhất về tỉ lệ tuổi vị thành niên có thai và các yếu tố nguy cơ do BV Từ Dũ, BV Hùng Vương và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM thực hiện cho thấy 104/150 (hơn 69%) em trong độ tuổi vị thành niên (13-18 tuổi) ngần ngại trao đổi giới tính với cha mẹ. Nghiên cứu cũng cho thấy quan hệ tình dục lần đầu lúc 13 tuổi có nguy cơ mang thai gấp 5,3 lần so với quan hệ tình dục lần đầu lúc 17-18 tuổi. Tuy nhiên, nếu vị thành niên tâm sự thường xuyên với cha mẹ về giới tính thì nguy cơ có thai ngoài ý muốn giảm ba lần, tâm sự không thường xuyên cũng giảm hai lần.