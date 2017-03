Phòng khám quảng cáo “vá trinh, phá thai”

Cuốn tạp chí 24 trang Hữu nghị Trung Nam của “BV Đa khoa Trung Nam” (ghi địa chỉ tại quận 11) phát hành nhiều kỳ đã nhiều lần được phát miễn phí cho người đi đường tại các ngã tư ở TP.HCM hoặc tại nhà riêng. Bên trong những cuốn tạp chí được trình bày bắt mắt này là những bài viết về các vấn đề sinh lý, tình dục, sức khỏe sinh sản mà không để tên tác giả hoặc chuyên gia nào.

10 phút để thành đàn ông thực thụ

Lật qua cuốn tạp chí, chúng tôi không thấy tên cơ quan cấp phép, in ấn và giấy phép xuất bản. Bên dưới các bài viết là những dòng quảng cáo lớn của BV Trung Nam như: phục hồi màng trinh, thắt âm đạo, phá thai… nào với “phương pháp truyền thống”, nào với phương pháp Nano, bằng phương pháp hiện đại “trong thời gian cực ngắn” với tỉ lệ thành công đến 98%… Thậm chí quyển ấn phẩm này còn “giật” một hàng chữ in hoa khá to: “Thời đại phá thai bằng phương pháp siêu dẫn có thể nhìn thấy được khi lỡ mang thai ngoài ý muốn”. Sau khi điều trị ở bệnh viện này, bệnh nhân sẽ “trở thành người phụ nữ khiến đàn ông không thể rời xa” (?).

Ngoài ra, ấn phẩm còn quảng cáo giải quyết các vấn đề của đàn ông về rối loạn chức năng tình dục, liệt dương, xuất tinh sớm, phẫu thuật bỏ bao quy đầu… Sau khi điều trị, các đấng mày râu sẽ trở thành “người đàn ông thực thụ”. Bên cạnh đó, ấn phẩm này còn quảng cáo có thể “điều trị xuất tinh sớm trong 10 phút” bằng kỹ thuật tiên tiến. Ấn phẩm này cũng không quên liệt kê những bác sĩ là tiến sĩ, thạc sĩ y khoa nhiều năm kinh nghiệm đến từ Trung Quốc.

Những cuốn tạp chí quảng cáo không phép của BV Đa khoa Trung Nam in bắt mắt được phát miễn phí cho người dân. Ảnh: HUYỀN VI

Khi phóng viên gọi đến số điện thoại tư vấn ghi trên tạp chí để tìm hiểu thông tin thì được nhân viên này thừa nhận tạp chí nêu trên là do BV Đa khoa Trung Nam phát hành.

Anh ĐVH, trên đường đi làm từ Bình Dương lên TP.HCM thường xuyên nhận được các tạp chí quảng cáo này, cho biết: “Ban đầu nhìn vào tưởng là tạp chí chuyên về sức khỏe nhưng khi đọc những bài viết trong này thì mới biết là quảng cáo”.

Phòng khám “thổi phồng” thành bệnh viện

Ngày 15-8, ông Phạm Kim Bình, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, cho biết: “Sau khi nhận được thông tin từ người dân, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với Phòng Y tế quận 11 kiểm tra Phòng khám Đa khoa Trung Nam và buộc cơ sở này thu hồi các ấn phẩm quảng cáo nêu trên. Đồng thời, đơn vị này bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng thông tin quảng cáo nhưng chưa xin phép cơ quan y tế. Ngoài ra, trên ấn phẩm ghi là BV Đa khoa Trung Nam nhưng giấy phép đăng ký kinh doanh của nơi này chỉ là phòng khám đa khoa. Khi kiểm tra, chúng tôi cũng phát hiện một số sai phạm về nguồn gốc của các loại thuốc (hiện đang trong quá trình kiểm tra - PV) và một số sai phạm khác như: sử dụng bằng cấp không đúng chuyên môn, giấy ủy quyền không hợp pháp… Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với phòng khám này trong thời gian tới”.

Ông Võ Văn Long, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, cũng cho biết: “Chúng tôi không cấp phép cho Phòng khám Đa khoa Trung Nam in các loại ấn phẩm cũng như bản tin nào như vậy. Nếu ấn phẩm này được in và lưu hành nội bộ thì không có vấn đề gì nhưng nếu đem đi phát hành ở các tuyến đường là sai. Hiện sở đã được nghe báo cáo và nhận được ấn phẩm này. Chúng tôi đã mời đại diện phòng khám Trung Nam để hẹn làm việc”.

H.VI