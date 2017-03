Thủ dâm gặp tai nạn

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới từng tiếp nhận một trường hợp thủ dâm hy hữu và đau lòng.

Anh Nguyễn Xuân D. (35 tuổi) nhập viện vì thủ dâm trong tình trạng đầu “chú nhỏ” tím bầm, sưng tấy và phần còn lại của “chú nhỏ” nằm trong một ống sắt bé.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy, phần lớn “chú nhỏ” đã bị hoại tử do mạch máu vỡ, sưng tím, bầm dập do chủ nhân gắng sức lôi “chú nhỏ” ra khỏi ống sắt nhưng không thành công. Càng cố gắng rút, “chú nhỏ” càng sưng. Mặt khác, do ngại không đến bệnh viện nên chỉ đến khi quá đau đớn, mất vài tiếng chịu đựng, cuối cùng bệnh nhân mới tìm đến sự giúp đỡ của các bác sĩ. Nhưng lúc đó, mọi việc đã quá muộn…, các bác sĩ đã buộc phải cắt bỏ “chú nhỏ” của anh D.

Theo một bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, đây là trường hợp hi hữu, đau lòng mà anh chưa từng gặp. Thủ dâm là chuyện bình thường của nam giới, vậy mà chỉ vì thiếu hiểu biết và ngại ngùng không đáng có, anh này đã đánh mất "của quý" của mình.

Bác sĩ Trần Học Vang, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, khẳng định, việc cắt bỏ “chú nhỏ” trong trường hợp này là điều đương nhiên, vì tế bào con người bị hoài tử chỉ trong vòng 45 phút đến 1 tiếng nếu bị thắt garo quá chặt, máu không lưu thông. Bệnh nhân D. để vài tiếng đồng hồ thì chắc chắn tắc mạch, tế bào hoại tử, không thể phục hồi.

(Ghi chú: Tên nhân vật đã được thay đổi)

Theo PK (VTC News)