Trục trặc chuyện phòng the ở tuổi 30: Nguy hiểm!

Có cô chỉ vừa chớm 30 tuổi, đã có một cháu trai kháu khỉnh mới 3 tuổi nhưng chuyện sinh hoạt vợ chồng cứ trục trặc hoài.

Trong thời gian khám, chữa bệnh và tư vấn, không ít lần tôi được biết về những trường hợp các đôi vợ chồng còn khá trẻ mà đã gặp chuyện trục trặc, khó nói chốn phòng the. Mỗi lần chồng chủ động "yêu" thì cô hầu như không có cảm giác hưng phấn, 1 tháng vợ chồng chỉ gần nhau khoảng vài lần, đặc biệt là thời điểm gần đến ngày "ấy" cô lại càng không muốn "gần" chồng. Tuy biết chồng buồn nhưng vì không có "cảm giác" nên người vợ này đành từ chối mà trong lòng thì nơm nớp lo sợ cho hạnh phúc vợ chồng.

Ảnh minh họa

30 - tuổi hừng hực nhất

Tình dục nữ theo lứa tuổi thường được ví von như sau:

Tuổi 20 – như Phi Châu, “hoang dã, 50% chưa khám phá”.

Tuổi 30 – như Ấn Độ, “hừng hực, dồi dào sức sống, bí ẩn”.

Tuổi 40 – như Mỹ, “kỹ thuật hoàn hảo”.

Tuổi 50 – như Âu Châu, “ hoảng loạn”.

Tuổi 60 – như Sibêri, “ được ca ngợi nhưng chẳng ai muốn đến”.

Theo nghiên cứu của Kinsey, nhà nghiên cứu về tình dục Mỹ nổi tiếng những năm 40 thế kỷ trước, phụ nữ ở tuổi 30 có nhu cầu và được hưởng khoái cảm tình dục nhiều hơn mọi lứa tuổi khác trong cuộc đời.

Điều này có thể do nhiều lý do, đến tuổi này người phụ nữ tự tin về cơ thể mình hơn và cũng ý thức hơn về nhu cầu và quyền lợi của mình; dám chia sẻ với bạn tình về nhu cầu đó mạnh dạn hơn.

Tuy nhiên, dù phụ nữ có nhiều điểm chung về đáp ứng và cảm nhận tình dục nhưng mỗi người đều có những đặc điểm riêng. Cũng không nên coi là sau tuổi 30 thì “mọi sự” đều xuống dốc, tuổi nhiều hơn thì tần suất quan hệ tình dục có thể giảm đi nhưng lại tăng lên về chất lượng.



Tuổi 30 mà rối loạn là… không bình thường

Tại sao phụ nữ trong những điều kiện bình thường lại không thể có hưng phấn tình dục? Rối loạn này phần lớn do có xung đột tinh tế về tâm lý trong mối quan hệ; nhiều khi chưa cần đến sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lý mà những chia sẻ chân thành giữa bạn bè hay người thân đã có thể giúp giải toả hay tìm ra nguyên nhân đích thực.

Bên cạnh xung đột về tâm lý nếu kèm thêm không có ham muốn thì cần làm xét nghiệm xem có phải do có quá nhiều hormon prolactin.

Cũng cần xác định nguyên nhân của rối loạn, xem lại những điều kiện nào đã cản trở việc phát động cơ chế gây ra cảm xúc tình dục, như có bệnh thực thể, suy buồng trứng sớm…thầy thuốc có thể phát hiện.

Ngày nay, người ta đã khám phá ra rằng dục năng (ham muốn tình dục), hưng phấn tình dục, khoái cảm hay cảm giác đỉnh điểm là cả một cơ chế phức tạp của cảm xúc và được chi phối bởi hoạt động của các tuyến nội tiết. Tuy nhiên, những yếu tố tâm lý cũng có vai trò quan trọng làm cho phụ nữ gặp khó khăn về đáp ứng tình dục.

Loại trừ một số nguyên nhân

Trước khi tìm đến thầy thuốc hay chuyên gia tâm lý, phụ nữ có thể tự tìm hiểu, trả lời một số câu hỏi để loại trừ một số nguyên nhân:

Do sợ có thai? Sự lo sợ này dù có ý thức hay vô thức cũng có thể ức chế ham muốn hay làm mất cảm giác đỉnh điểm, nhất là với nhiều phụ nữ tin tuyệt đối rằng khoái cực là yếu tố chủ yếu gây ra có thai Nhiều trường hợp sợ có thai đến mức chỉ nghĩ đến thai nghén thôi cũng đủ ức chế cung phản xạ dẫn đến khoái cực.

Vì gặp sự cố trong đời sống như có tang, thay đổi công việc...? Mọi sự cố trong cuộc sống đều có thể ảnh hưởng đến đáp ứng tình dục, mà khởi đầu là từ khó khăn về ham muốn cho đến không thể đạt đến đỉnh điểm.

Có phải tình yêu đã suy giảm? Điều kiện quan trọng nhất để có ham muốn tình dục và đòi hỏi nhiều yếu tố tinh tế phải được thường xuyên nâng lên để phù hợp với nhau trong cuộc sống (ví dụ sự hiểu biết, sự quan tâm, săn sóc nhau, kỹ năng biết trao đổi một cách tế nhị, cùng chia sẻ những sở thích…).

Khi không tự tìm ra lý do suy giảm cảm xúc tình dục thì cần tìm đến sự giúp đỡ của thầy thuốc hay chuyên gia tâm lý.

Đáp ứng tình dục khi hành kinh

Tình huống này có tính cá biệt rất lớn. Một nghiên cứu vào năm 2004 cho thấy phụ nữ có xu hướng hoạt động tình dục nhiều hơn vào thời điểm trước và trong giai đoạn rụng trứng, thường là từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 15 của chu kỳ kinh 30 ngày, khi nồng độ hormon tạo thể vàng (LH) tăng lên.

Điều này như hàm nghĩa rằng cơ thể phụ nữ đã được mã hoá về gien học để thuận lợi cho sự sinh sản. Tuy nhiên, mỗi phụ nữ có cảm xúc khác nhau, không ai giống ai. Một số nghiên cứu ghi nhận phụ nữ có nhiều triệu chứng không thuận lợi cho cảm xúc tình dục trước khi hành kinh (cảm giác nặng nề, nhức đầu, tính tình thay đổi…), có thể khiến họ ít quan tâm đến tình dục hơn.

Có nghiên cứu khác thì nhận thấy phụ nữ ít có khoái cực hơn hoặc cảm giác thoả mãn kém hơn vào thời gian trước có kinh so với thời điểm giữa kỳ kinh; phụ nữ không có những triệu chứng tiền kinh thì quan tâm đến tình dục hơn vào thời điểm trước khi có kinh so với thời điểm giữa chu kỳ kinh...

Có nhiều lý do giải thích phụ nữ giảm quan tâm đến tình dục khi hành kinh, đó là do sự co thắt đau khi hành kinh, ra kinh nhiều hoặc cảm giác nề, giữ nước làm cho phụ nữ không thấy thoải mái.

Nếu cảm thấy giảm ham muốn khi hành kinh thì đó là vấn đề riêng của mỗi người nhưng cũng nên tư vấn thầy thuốc vì giảm ham muốn có thể là dấu hiệu sớm của một số vấn đề sức khoẻ.

Theo VTC News/Người Lao Động