Bảo vệ dân phố đánh nữ sinh

(gần khu vực Nhà thờ Chí Hòa, phường 7, quận Tân Bình) để đón xe đi học thể dục thì bất ngờ bị một bảo vệ dân phố tên Hoàng dùng gậy ma trắc đánh hai cái vào chân làm cháu té quỵ.

Ông Phùng Khắc Hoan, Chủ tịch UBND phường 7 (quận Tân Bình), cho biết: Chiều hôm đó, có một nghi thức tôn giáo quan trọng ở nhà thờ Chí Hòa nên lực lượng bảo vệ dân phố kết hợp cùng công an phường tới giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo lưu thông trong khu vực. Sau khi sự việc trên xảy ra, tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố của phường cùng anh Hoàng đã đến nhà thăm hỏi cháu gái bị thương. Công an phường đã đi xác minh và sẽ báo cáo vụ việc đến UBND phường vào chiều 5-10. Căn cứ vào đó, phường sẽ xử lý người sai phạm theo đúng quy định.

GIA NGHĨA