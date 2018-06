Bé 14 tuổi bị xâm hại ở Bình Phước cầu cứu luật sư TP.HCM

Thấy con gái có biểu hiện bất thường, gia đình bé TTH (14 tuổi) liền đưa H. đi khám thì phát hiện con đã mang thai 24 tuần tuổi. Sau nhiều lần gặng hỏi, H. mới kể đã bị N. nhiều lần xâm hại.



Bé H. đã mang thai khoảng 27 tuần tuổi. Ảnh: ĐÀO TRANG

Theo ông TVH, cha của H., ngày cả gia đình về quê chơi, bỗng họ hàng phát hiện cháu bé có biểu hiện bất thường giống người đang mang bầu. "Vốn nghĩ không có chuyện gì xảy ra, vợ chồng tôi cũng gặng hỏi thì phát hiện N. đã nhiều lần làm chuyện đó với con bé. Đến khi mang con gái đi khám thì mới biết con đã mang thai 24 tuần tuổi rồi. Làm cha mẹ mà chúng tôi vô tâm quá!” - ông H. nói.



Chuyến về quê chẳng mấy được vui vẻ thì cả gia đình ông H. lại lặn lội về lại Bình Phước để làm rõ trắng đen.

“Nghe lời kể của con thơ mà lòng chúng tôi đau như cắt. Nay chỉ mong sao đưa mọi chuyện ra ánh sáng để đòi lại công bằng cho con gái...”.

Sở dĩ, bao lâu nay bé H. không nói gì với cha mẹ vì N. đe dọa H. “Mỗi lần chú N. lẻn vào nhà đều là lúc cha mẹ đã đi làm vắng hết, chỉ còn mỗi con ở nhà trông em bé. Lần nào chú N. cũng đe dọa nếu la hét thì chú sẽ giết em con hoặc giết cả gia đình con, con sợ lắm. Con đã nhiều lần van xin nhưng chú N. vẫn không chịu tha cho con, nên con không dám nói ai hết” - bé H. rưng rưng nhớ lại.

“Từ ngày có bầu con không dám ra ngoài nữa, con sợ bạn bè và mọi người chê cười. Bây giờ chỉ ngồi nghĩ sang năm con không được đi học cùng các bạn là con đã buồn rồi. Cũng may có một số bạn tới nhà hỏi thăm nên con cũng đỡ nhớ trường lớp. Sau này, con sẽ đi học tiếp, con thích đi học lắm” - H. nói.

Trước sự việc trên, ngày 6-6, gia đình ông TVH đã làm đơn tố cáo lên Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước về hành vi dâm ô với trẻ em. Đến ngày 12-6, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đồng Phú đã lấy lời khai từ hai phía nhưng gia đình chưa an tâm.

Luật sư Nguyễn Thạch Thảo, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: “Bắt đầu từ ngày 18-6, tôi sẽ bắt đầu hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình bé H. Theo gia đình nạn nhân, bé H. đã bị đối tượng xâm hại rất nhiều lần...”.