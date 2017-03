Chưa hiểu hết luật giao thông làm sao có tư cách phạt người khác?

Hơn nữa việc giữ gìn an ninh trật tự hầu hết các địa phương còn làm chưa xong, làm sao họ làm tốt được công việc ngoài chuyên môn của mình? Thế là dân lại khổ.

KHON (...khon@yahoo.com)

Tôi cũng đã bị công an xã bắt một lần. Nói thật là lúc đó biết là công an xã không được bắt nhưng mà lúc đó có cãi cũng không được. Thiết nghĩ cần có một cơ chế rõ ràng để người dân còn biết. Ngay tại Hà Nội cũng vậy, công an phường cũng được phép ra lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ là sao? Không biết như thế có đúng không vậy?

CHUOT IU (don...@yahoo.com)

Cần kiến nghị Bộ Công an nghị định quy định rõ ràng hơn, chứ chung chung thế này ngay cả công an xã chưa chắc đọc xong đã hiểu mà làm đúng quy định. Vì tôi thấy một điều hay thắc mắc ở quê tôi tối nào công an xã cũng ra lệnh dừng xe vi phạm mà chẳng thấy CSGT đâu cả, không lẽ lực lượng công an xã được huy động quanh năm làm thay cho CSGT của huyện?

LE HONG TRUNG (hongtrung...@yahoo.com.vn)

Không nên để công an xã bắt và xử phạt người vi phạm giao thông, hoặc nếu có thì phải xuất trình lệnh của công an cấp huyện, vì không an xã không có ghiệp vụ, hiểu biết về luật giao thông còn nhiều hạn chế nên khi làm việc dẫn đến nhiều người dân bất bình.

NGUYEN VAN TAM (vantam...@yahoo.com)

Kiến thức pháp luật của công an xã rất yếu, nhiều khi xử phạt không đúng sẽ gây nên tâm lý không tốt của người dân. Cần có quy định cụ thể và cả vấn đề chế tài đối với công an làm sai, phải bồi thường thiệt hại. Không biết có ai thử khảo sát xem trình độ luật giao thông của công an xã đến đâu nhỉ?

NGUYEN TRUNG DUNG (trungdung...@yahoo.com)

Thật sự để công an xã có lệnh bắt người vi phạm khi điều khiển xe cũng là một bất cập của ngành cảnh sát. Ở quê tôi công an xã đứng bất kỳ chỗ nào để bắt, quả là phi lý. Theo tôi nghĩ̉ chỉ cần cảnh sát giao thông xử lý là quá đủ rồi. Nhiều lúc công an xã còn không có nghiệp vụ nên gây nhiều phiền toái đến người dân.

HOÀNG QUỐC HOÀN (hoan...@gmail.com)

Thiết nghĩ công an xã do các công viên trình độ hiểu biết pháp luật còn yếu nên thường làm tùy tiện, Nên có hướng dẫn và văn bản rõ ràng, chứ không thì công an xã sẽ lạm dụng quyền lực làm sai pháp luật.

HOANG (...hoang...@...com)

Kiến nghị Bộ Công an cần ban hành các văn bản cụ thể thực hiện Nghị định 27/2010 để áp dụng khi công an xã tham gia công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Tại địa phương đang xảy ra tình trạng công an xã "loạn phạt hành chính khi xử lý vi phạm giao thông", thích đi bắt xe là cứ "lăm le, canh me" mà bắt; chứ không có lệnh hoặc kế hoạch gì cả. Người dân không biết phản ánh ở đâu và chịu phạt oan, vô lý rất nhiều.

NGUYỄN VĂN HÙNG (Hung..@yahoo.com.vn)

Theo thượng tá Võ Văn Vân, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an TP.HCM, người CSGT muốn hoàn thiện trong mắt người dân phải toàn diện tư thế tác phong, trình độ, văn hóa ứng xử, tinh thông về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ. Tôi đồng ý với bạn Hoang, nên kiểm tra công an xã về kiến thức pháp luật giao thông, về cách ứng xử, giao tiếp và cấp cho họ một giấy chứng nhận trước khi giao nhiệm vụ làm thay CSGT để tránh tùy tiện, lạm dụng.

NGUYỄN KHẢ THÀNH (...khathanh@yahoo.com.vn)