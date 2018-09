Công an được mời phụ huynh ‘tố’ nhà trường đến làm việc?

Những ngày qua, nhiều phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) đang rất bức xúc vì trường này yêu cầu phải đóng góp đầu năm học gần 20 khoản phí với số tiền lên tới 8 triệu đồng. Công an xã Sơn Đồng đã mời một số phụ huynh đến làm việc sau khi đăng tải nội dung này lên Facebook.



Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi phải chăng công an xã có dấu hiệu lạm quyền, bởi đây chỉ đơn thuần là khúc mắc giữa các phụ huynh và nhà trường, cần để hai bên tự giải quyết. Chúng tôi ghi nhận ý kiến của công an xã và các chuyên gia.

Chúng tôi mời đến là để lắng nghe

Ngay sau khi một số phụ huynh đăng bài phản ánh tố Trường Tiểu học Sơn Đồng thu chi không rõ ràng lên mạng xã hội Facebook, lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo Công an xã Sơn Đồng mời những người này đến trụ sở để làm việc.

Việc mời phụ huynh đến trụ sở là để lắng nghe các thông tin phản ánh, nếu đúng thì UBND xã sẽ có chỉ đạo yêu cầu Trường Tiểu học Sơn Đồng cùng các đơn vị liên quan làm rõ.

Trường hợp này, việc đăng tải thông tin như trên rất dễ nảy sinh mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, từ đó sẽ ảnh hưởng tới an ninh trật tự của địa phương. Chính vì vậy, ngay khi phát hiện sự việc còn mới diễn ra, lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo công an trao đổi với người dân để kịp thời xử lý.

Sau khi công an xã làm việc với người dân, UBND xã Sơn Đồng tiếp tục làm việc với phía nhà trường, đồng thời yêu cầu đơn vị này thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật.

Ông NGUYỄN HỮU THÁNG, Trưởng Công an xã Sơn Đồng



Sự việc khiến hàng trăm phụ huynh vây kín sân trường đến hơn 18 giờ trong buổi làm việc với nhà trường vào chiều 4-9. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Đúng thẩm quyền

Theo quy định tại Điều 10 Luật Công an xã 2016, một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng này là nắm tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã. Nếu phát sinh những sự việc khiếu nại đông người, đồng thời nhận định có thể dẫn tới mất an ninh trật tự địa phương, công an xã có quyền mời những người liên quan đến làm việc.

Cá nhân tôi cho rằng trong vụ việc này, bất kỳ cơ quan nào (UBND huyện, phòng GD&ĐT…) trong phạm vi quản lý của mình cũng có thể mời các bên đến làm rõ. Tuy nhiên, để các cơ quan này đứng ra giải quyết thì phải có quyết định thành lập đoàn kiểm tra hay tương tự, như vậy là khá mất thời gian, không giải quyết ngay tức thời được. Điều này dễ dẫn tới tình trạng lộn xộn, gây mất an ninh trật tự, việc công an đứng ra để mời các bên lên làm việc là một trong những biện pháp kịp thời.

Luật sư NGUYỄN VĂN HÂN, Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Người dân có quyền từ chối

Việc mời của công an xã nhằm để các bên có thể thể hiện ý kiến của mình một cách chính thống. Công an trong trường hợp này chỉ là lực lượng trung gian đứng ra giải quyết nhằm tránh xảy ra xung đột không cần thiết.

Ngoài việc mời đến trụ sở, công an xã có thể yêu cầu phía trường học bố trí một phòng làm việc để các bên cùng ngồi đối thoại. Sau khi nghe phản ánh, công an có thể chuyển hồ sơ ban đầu tới các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền.

Ngược lại, nếu công an gọi đến để truy xét, dọa dẫm, dùng quyền lực để buộc các bên không được bày tỏ ý kiến hoặc ghi nhận ý kiến không trung thực thì người có liên quan có quyền từ chối làm việc.

Trong trường hợp công an xã mời phụ huynh đến là để xử lý việc đăng thông tin lên Facebook thì họ phải chứng minh được hành vi vi phạm, rằng những thông tin mà các phụ huynh đăng tải là sai sự thật. Về phía người dân, họ có quyền yêu cầu phía cơ quan công an đưa ra căn cứ xử lý và có thể khiếu nại nếu không đồng ý.

Luật sư TRẦN TUẤN ANH, Đoàn Luật sư TP Hà Nội