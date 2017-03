Công an xã đánh gãy chân người

Tối 29-12-2009, nhiều người dân ở tổ 5, ấp 1, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai giật mình tỉnh giấc vì tiếng kêu la thảm thiết của một thanh niên. Mở cửa ra thì họ nhìn thấy có bốn người mặc đồng phục công an xã và một người mặc thường phục vừa đánh vừa khống chế một thanh niên đưa lên xe máy chở đi.

Ông Trần Văn Mười (nhà đối diện với chỗ xảy ra sự việc) kể lại: “Lúc ấy tôi đang coi tivi… Chính mắt tôi nhìn thấy có một người mặc đồng phục công an xã và một người mặc thường phục lấy còng thúc ké một thanh niên và dùng cây ma trắc đập túi bụi vào thanh niên đó… Sau đó, họ khiêng người thanh niên lên xe máy. Người thanh niên ngồi không nổi nên bị công an đánh tiếp bằng đầu gối và cùi chỏ”. Bà Nguyễn Thị Hường có việc đi ngang hiện trường cũng xác định có thấy mấy người mặc đồng phục công an xã đánh người, sau đó mang lên xe máy chở đi.

Anh Hùng với chân phải bị đánh gãy. Ảnh: MH

Người thanh niên bị đánh được xác định là anh Cao Văn Hùng (tổ 4, ấp 1). Sau khi bị đánh, anh Hùng được công an xã đưa đến BV Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều trị. Anh Hùng đã bị gãy xương ống chân phải cùng một số chấn thương khác. Nhà vốn ít người, mẹ anh Hùng bị tai biến mạch máu não mấy năm nay, giờ anh Hùng lại bị đánh gãy chân phải nằm một chỗ nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Ông Phạm Văn Hồ, Phó Trưởng Công an xã Lâm San, xác nhận đúng là có việc anh Hùng bị thương. Tối hôm đó, công an xã nhận được tin anh Hùng say xỉn, mang theo hung khí đang quậy phá tại khu vực tổ 5 nên cử lực lượng đến ngăn chặn. Trong lúc khống chế đối tượng, do anh em lỡ tay nên mới xảy ra cớ sự. Sau khi thấy anh Hùng bị gãy chân, công an xã đã đưa anh đến bệnh viện chữa trị và thường xuyên thăm hỏi.

Đại diện Công an huyện Cẩm Mỹ cho biết sẽ yêu cầu công an xã báo cáo vụ việc để có hướng xử lý theo quy định.

