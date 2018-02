Dân biệt thự khóc ròng vì phải ‘bơi’ trên đường

Triều cường khiến quốc lộ 1A tê liệt 5 giờ sáng 2-2, quốc lộ 1A từ vòng xoay An Lạc đến chân cầu Bình Điền (Bình Chánh) cũng xảy ra hiện tượng kẹt xe nghiêm trọng. Nguyên nhân là do triều cường dâng cao, gây ngập sâu trên quốc lộ. Đội CSGT An Lạc (thuộc PC67 Công an TP.HCM) có mặt từ sáng sớm để điều tiết giao thông. Tuy nhiên, do đúng giờ cao điểm, nước lại dâng cao khiến nhiều xe chết máy nên đến gần 9 giờ sáng tình hình giao thông mới bớt căng thẳng. LÊ THOA