Đi đúng luật vẫn không yên thân

Lần đó, tôi thiệt xui xẻo khi đi nhầm một xe taxi chạy ẩu. Có lẽ thấy đường vắng, tài xế đã phóng nhanh, lạng lách qua nhiều phương tiện khác trên đường, lại còn vượt đèn đỏ! Lời cự nự của tôi, tiếng còi của những xe khác vẫn không giúp tài xế nhận ra sai phạm của mình. Đến lúc xuống xe, người tôi run lẩy bẩy vì giận! Quả tình tôi không thể lý giải được vì sao tài xế ôtô thuộc nhóm người mà nghề nghiệp buộc phải hiểu biết, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông lại có thể mắc các lỗi sơ đẳng như thế.

Trong nhiều lần băng qua đường, không ít lần hồn vía tôi lên mây vì những người điều khiển xe máy chạy mà không quan tâm tới sự hiện diện của người đi bộ và cũng không có thói quen... nhường nhịn người khác. Mặc dù đợi đúng đèn đỏ mới dám băng qua đường nhưng nhiều xe máy vẫn ùn ùn lao tới, bất chấp tín hiệu đèn đường. Vậy là tôi không đi nữa mà là... chạy qua đường! Nếu băng ngang thì tôi bị xem là có lỗi. Nhưng sao tôi đã đi đúng mà các xe vẫn không tạo cho tôi cảm giác an toàn?

Đến khi lái xe máy, tôi lại tiếp tục là nạn nhân của những xe khác đang lưu thông trên đường. Biết rõ chiều tan tầm thì xe rất đông nên tôi đã cố gắng tuân thủ răm rắp luật giao thông. Nhưng có mấy lần gặp đèn đỏ phải dừng xe lại, tôi đã bị xe phía sau tông vào kèm theo tiếng chửi thề “Mới đèn đỏ mà dừng làm gì!”. Ngại lôi thôi, lại nữa việc cãi cọ giữa đường dễ gây ùn tắc giao thông, tôi ráng ngậm đắng nuốt cay về... sửa xe.

Gần đây, tôi có xem một bài báo viết về kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu đề tài “Xây dựng ý thức thị dân ở TP.HCM trong tiến trình phát triển đô thị văn minh, hiện đại” do một tiến sĩ ở Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM làm chủ nhiệm. Sau khi đưa ra những con số dễ khiến mọi người giật mình (như có đến 70% số trường hợp bị xử phạt do vi phạm luật giao thông ở độ tuổi 20-30; có sáu lý do vì không thấy công an canh gác chiếm đến 71%, làm theo người khác chiếm 55%....), tiến sĩ này kết luận: “Chỉ cần những gì đang có được thực thi nghiêm, đúng mức... thì trật tự, ý thức của người tham gia giao thông sẽ có một bức tranh khác với hiện tại”.

Ngẫm lại tất cả những bất ổn đã, đang diễn ra lâu nay, tôi rất mong chính tôi và thêm nhiều người khác nữa cùng xây dựng cho mình ý thức chấp hành luật giao thông để góp phần cải thiện đáng kể tình hình giao thông trong mức cho phép.