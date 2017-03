Được quan tâm, chia sẻ, dân sẽ rất an lòng

Trung tướng ĐẶNG VĂN HIẾU, Thứ trưởng Bộ Công an: Công an tỉnh Ninh Thuận có báo cáo với Bộ Công an về mô hình đối thoại trực tiếp giữa giám đốc công an với các cơ quan, DN và nhân dân trong tỉnh. Tôi biểu dương cách làm đầy sáng tạo này của Công an tỉnh Ninh Thuận. Tôi xem đây là một cách bắc cầu giữa công an với nhân dân để xây dựng thế trận lòng dân vững vàng, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tôi sẽ đề xuất với bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo công an các tỉnh, thành trên cả nước thực hiện mô hình trên của Công an tỉnh Ninh Thuận.