Ghét chủ nên… đánh thợ!

Chiều 19-9, khi đang cùng hai người bạn dạo chơi ở đầu hẻm gần nhà, anh đã bị một nhóm thanh niên dùng các thanh sắt đuổi đánh. Hai người bạn của anh may mắn chạy thoát, còn anh do chạy vào đường cụt nên bị đánh gãy tay và bị chấn thương đầu phải đi cấp cứu. Anh Vân không rõ vì sao nhóm người đó đánh mình vì anh không quen biết và không hề có xích mích với ai trong nhóm. Trong lúc đánh anh, các đối tượng luôn miệng hò hét: “Từ nay về sau mày không được dựa hơi thằng chủ mà hỗn láo ở xóm này!”.

Theo tìm hiểu của PV, các đối tượng đã hành hung anh Vân nhằm mục đích đe dọa, dằn mặt người chủ cơ sở may. Những đối tượng này đã có hiềm khích với người chủ đó trong một thời gian dài. Năm 2009, khi ông đến đây xây nhà, do con hẻm quá nhỏ nên xe ô tô vận chuyển vật tư có làm ảnh hưởng đến lối đi chung của mọi người. Một số người hàng xóm đã gây sự với ông dù ông đã cố gắng làm lành và đề nghị mọi người thông cảm. Thế nhưng một số người hàng xóm vẫn giữ thái độ thù hằn với ông và liên tục có hành vi quấy nhiễu ông. Trong một lần đón con đi học về gần đến nhà, ông bị một người hàng xóm dùng xe ép suýt té. Tháng 10-2010, một người thợ may của ông đã bị hai thanh niên lạ tới trước nhà tấn công bằng mũ bảo hiểm gây thương tích. Giữa tháng 3-2011, khi ông đang mua một số vật dụng tại chợ thì hai đối tượng đã dùng hung khí tấn công ông khiến ông phải đến bệnh viện điều trị vì đa chấn thương. Ngoài ra, nhà ông cũng nhiều lần bị những thanh niên lạ ném đá rồi bỏ chạy, vợ con ông liên tục bị đe dọa bởi các số điện thoại lạ và những người thợ làm việc cho ông cũng bị một số đối tượng phun nước miếng vào người.

Anh Vân vô cớ bị đánh chấn thương đầu và gãy tay. (Ảnh do người nhà anh Vân cung cấp)

Ông Nguyễn Văn Minh Tuấn, tổ trưởng tổ dân phố 113, khu phố 6, cho biết: “Do trước kia ông chủ cơ sở may có thái độ không thân thiện nên sinh ra hiềm khích kéo dài giữa gia đình ông với một vài người sống gần nhà ông. Thỉnh thoảng ông báo có người gây chuyện với gia đình ông. Trong nhiều buổi họp tổ dân phố, các thành viên trong ban chấp hành đều ra sức hòa giải, nhắc nhở mọi người nên sống hòa thuận trong tình làng nghĩa xóm nhưng rồi mọi việc vẫn đâu vào đấy”.

Ông Phạm Văn Vị, Phó Trưởng Công an phường Tân Quý, cũng cho biết: “Công an phường đã nhiều lần mời những người có liên quan đến làm việc, yêu cầu họ phải giữ gìn an ninh trật tự, không để xảy ra xô xát trong khu dân cư. Tiếc là sau một thời gian tạm lắng, có đối tượng lại lén đánh người rồi bỏ chạy, phường không thể ngăn chặn sự việc nên đã lập hồ sơ chuyển lên công an quận để điều tra, xử lý”.

Một cán bộ Công an quận Tân Phú cho biết trong việc anh Vân bị một số đối tượng đánh gây thương tích, công an quận đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và đang tiếp tục điều tra, xử lý.

THÁI HIẾU