Giá tính thuế chuyển nhượng đất

Vậy khi nộp thuế và lệ phí trước bạ thì chúng tôi phải đóng theo giá bán thực tế hay giá ghi trên hợp đồng?

Nguyễn Thị Hương (Định Quán, Đồng Nai)

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HÙNG trả lời: Theo Thông tư 02 ngày 11-1-2010 của Bộ Tài chính, cá nhân chuyển nhượng bất động sản đóng 25% tính trên thu nhập tính thuế khi giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng và kê khai trên tờ khai thuế không thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định (đối với quyền sử dụng đất) hoặc không thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định (đối với nhà và các công trình xây dựng) tại thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực.

Trường hợp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng và kê khai trên tờ khai thuế thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định hoặc thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực thì áp dụng thuế suất 2% tính trên giá do UBND tỉnh quy định.

Trong việc nộp lệ phí trước bạ, Thông tư 68 ngày 26-4-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Giá trị đất tính lệ phí trước bạ là giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế do người nộp thuế kê khai. Trường hợp người nộp thuế kê khai không đúng giá thực tế chuyển nhượng thì xác định giá đất căn cứ vào giá 1 m2 đất do UBND tỉnh quy định.

Như vậy, việc cơ quan thuế sẽ căn cứ giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng đất để thu thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ theo cách tính nêu trên.

TP ghi