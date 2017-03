Hai công nhân thiệt mạng dưới hầm nước mắm

Sáng 10/7, Công an Bình Định đã tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Tô Thị Chín (50 tuổi), ở Bắc Phương Danh, thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn và anh Nguyễn Lê Trung (32 tuổi), ở Hòa Phong, xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn.

Chiều 9/7, bà Lê Thị Thu Loan (ở Nam Phương Danh, thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn, Bình Định) chủ cơ sở sản xuất nước mắm "Bốn Phương" thuê chị Chín và anh Trung đến xưởng nước mắm đã ngưng sản xuất cách đây 5 năm để dọn xác mắm. Buổi sáng 2 công nhân này đã dọn 2 hầm xác mắm sâu 2m, dự tính dọn xong hầm thứ 3 sẽ xong công việc, nhưng 2 người đã chết dưới hầm nước mắm khi công việc còn dở dang.

Theo những người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề làm mắm thì xác mắm ủ lâu sẽ thải ra khí độc rất nguy hiểm đến tính mạng, trong điều kiện thời tiết nắng nóng có thể nạn nhân hít nhiều khí độc nên đã chết ngạt.





Theo Lê Hương (CAND)