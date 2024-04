Cách phòng ngừa trộm đột nhập dịp Lễ 27/04/2024 09:00

(PLO)- Công an một số quận tại TP.HCM khuyến cáo đến người dân cần có các biện pháp để phòng ngừa trộm đột nhập dịp Lễ.

Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, người dân cả nước sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp nên nhiều gia đình đã lên kế hoạch đi du lịch, đi chơi, về quê… nên nhà thường bỏ trống. Đây cũng là thời điểm mà tội phạm trộm cắp tài sản "tung hoành".

Để chủ động đề phòng kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản, công an các quận tại TP.HCM (Công an quận Gò Vấp, Công an quận 4) đã có khuyến cáo, cảnh báo và đề nghị người dân luôn nâng cao tinh thần cảnh giác và thực hiện một số biện pháp:

Công an cảnh báo phòng ngừa tội phạm trộm đột nhập dịp Lễ 30-4 và 1-4. Ảnh: CA

- Gia cố nhà cửa, sử dụng khóa có chức năng chống trộm, chống axit,... Nên thiết kế "khóa trong" chống cạy khóa, bẻ khóa và luôn kiểm tra, khóa các cửa khi đi ra ngoài.

- Trang bị camera an ninh chống trộm để có thể theo dõi, kiểm tra tình hình ở nhà trong suốt thời gian nghỉ lễ từ xa qua điện thoại thông minh.

- Hẹn giờ để bật đèn chiếu sáng và lắp thêm chuông báo động chống trộm để các đối tượng xấu lầm tưởng có người ở nhà, không dám xâm nhập trộm tài sản.

- Tạo mối quan hệ gắn bó với mọi người xung quanh, để hỗ trợ, giúp đỡ trong công tác phòng chống tội phạm; nhờ trông hộ nhà khi đi xa hoặc quan sát, kiểm tra, đem bỏ các mẫu quảng cáo, rao vặt đặt bất thường trước cổng, cửa nhà tránh các đối tượng thăm dò gia đình có ở nhà hay không.

Cuối cùng, công an khuyến cáo người dân không chia sẻ chuyến đi trên mạng xã hội, bởi đây vô tình trở thành thông báo giúp các đối tượng xác định và có cơ hội đột nhập nhà để trộm cắp tài sản.