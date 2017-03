Hỗ trợ doanh nghiệp đưa lao động tại Libya về nước

Cụ thể hỗ trợ 50% khoản tiền môi giới DN phải hoàn trả cho người lao động. Đồng thời, hỗ trợ các DN chi phí đưa người lao động về nơi cư trú mức 300.000 đồng/người lao động. Trường hợp DN đã chi phí cao hơn mức trên thì được hỗ trợ theo hóa đơn, chứng từ chi thực tế.

Người lao động thuộc 62 huyện nghèo được hỗ trợ thêm 50% so với mức hỗ trợ cho các đối tượng khác. Người lao động vay tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội được gia hạn nợ, khoanh nợ đối với khoản vay tín dụng trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Trước đó, vào cuối tháng 2 vừa qua, do tình hình bất ổn tại Libya, hơn 10.000 lao động Việt Nam đã được đưa về nước an toàn.

TX