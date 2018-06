Khách đi máy bay hay mất tiền vì những lỗi này

Mới đây, nam hành khách Phạm Huy Cường (32 tuổi, ngụ TP Thái Nguyên) đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì có hành vi ném điện thoại vào mặt nhân viên hãng hàng không. Lý do của hành động này là ông Cường tức giận vì không được thông báo việc chuyến bay đổi giờ xuất phát.

Có một số hành vi mà người đi máy bay vì bức xúc, tức giận hay đơn giản chỉ là một thói quen mà hành xử nhưng không ngờ đã vi phạm vào các quy định của ngành. Một số lỗi phổ biến mà hành khách đi máy bay hay mắc phải là hút thuốc lá, gây sự, đánh nhau, cãi cọ trên máy bay… và tất cả điều này đều được quy định rất rõ trong Nghị định 147 năm 2013 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Cụ thể, một số lỗi hành khách hay mắc phải và mức phạt tương ứng theo nghị định này như sau:

Mang chất lỏng lên máy bay sẽ bị nhân viên trên máy bay cảnh cáo hoặc phạt tiền 100.000-500.000 đồng tùy vào mức độ vi phạm.



Hút thuốc lá trên máy bay thường sẽ bị phạt 3-5 triệu đồng. Nếu du khách hút thuốc tại khu vực không được phép trong sân bay, mức phạt là 5-10 triệu đồng.



Trộm áo phao trên máy bay sẽ có mức phạt 5-10 triệu đồng. Trong trường hợp khách tự ý xé áo phao sẽ bị phạt 1-3 triệu đồng.

Mở cửa thoát hiểm khi không được phép: Phạt 10-20 triệu đồng.

Tự ý tháo dây an toàn trên chuyến bay được xem là hành vi không tuân theo hướng dẫn về bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn hàng không, mức phạt là 1-3 triệu đồng.

Sử dụng điện thoại trên máy bay nếu không được sự cho phép của tiếp viên có thể bị phạt 3-5 triệu đồng. Ngoài điện thoại, quy định còn cấm các thiết bị điện tử, thu phát sóng nói chung.





Dùng giấy tờ giả mạo thông tin cá nhân, lên máy bay bằng giấy tờ tùy thân, thẻ lên máy bay của người khác sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng.



Trường hợp gây sự, la hét trên máy bay sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng. Đây cũng là mức phạt cho hành khách làm mất an ninh trật tự khu vực hạn chế của cảng hàng không.

Trộm cắp trong sân bay, trên máy bay sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng.

Hành hung nhân viên hàng không: Phạt 5-10 triệu đồng.



Một vụ hành hung nhân viên hàng không tại sân bay Nội Bài.

Hành khách cố tình làm hỏng ghế máy bay hay các trang thiết bị khác của máy bay sẽ phải chịu mức phạt 3-5 triệu đồng.

Tung tin có bom trên máy bay sẽ chịu mức phạt 3-5 triệu đồng. Nếu phát ngôn mang tính đe dọa, mức phạt có thể lên đến 20-30 triệu đồng.

Nếu hành khách chây ì không nộp phạt, hình thức phạt cao nhất sẽ được thực hiện là cấm bay.