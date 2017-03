Lại mất trắng vì thời hiệu

Bà Đoàn Thị Bé Mười (209 Đào Duy Từ, quận 10) cũng đã bị TAND thị xã Tân An (Long An) trả lại đơn kiện nộp vào đầu năm 2007 với lý do hết thời hiệu khởi kiện chia thừa kế.

Theo bà Mười, cha bà mất năm 1963, mẹ bà mất năm 1984. Khi mất họ có để lại một căn nhà. Năm 1990, một người anh của bà Mười chủ động lập tờ thỏa thuận với nội dung các đồng thừa kế còn lại đồng ý khước từ quyền hưởng di sản và cho phép ông được quyền sở hữu căn nhà. Bấy giờ, theo yêu cầu của các anh chị em, ông này có lưu ý thêm vào giấy “nhà dùng làm nhà thờ, không được bán”.

Tranh chấp xảy ra khi ông này sử dụng nhà không đúng mục đích thỏa thuận. Tại buổi hòa giải của UBND xã, để chứng minh các anh chị em đã khiếu nại sai, ông này đưa ra giấy cam kết khước từ thừa kế mà trong đó dòng chữ viết tay “ngôi nhà dùng làm nhà thờ, không được bán” đã bị gạch bỏ. Ông cũng giải thích thêm, giấy cam kết ấy được lập sau đó và việc gạch bỏ dòng chữ trên được thực hiện theo yêu cầu của người đại diện các đồng thừa kế...

Không đồng ý, bà Mười đã khởi kiện ra tòa. Tuy nhiên, cho rằng thời hiệu khởi kiện đã hết, TAND thị xã Tân An đã trả lại đơn kiện. Quyết định này cũng được TAND tỉnh giữ nguyên vì “đúng pháp luật”.

Theo TAND tỉnh, căn cứ vào giấy khước từ thừa kế thứ hai (không có dòng chữ “ngôi nhà dùng làm nhà thờ không được bán”), người anh của bà Mười đã đăng ký và được cấp “giấy hồng”. Trong khi đó, giấy khước từ thứ nhất có hai nội dung trái ngược nhau (vừa cho người anh được sở hữu nhà, vừa muốn dùng làm nhà thờ, không được bán) nên không có giá trị. Mặt khác, người anh cũng không thể hiện ý chí nhận căn nhà trên để lo việc thờ cúng. Do đó, chưa có đủ cơ sở để nói rằng căn nhà là tài sản chung của các đương sự.

Tương tự, bà Trần Thị Tuyết Mai (xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cũng vừa bị TAND TP Biên Hòa trả lại đơn kiện tranh chấp quyền sử dụng đất.

Năm 1994, bà Mai được bà ngoại tặng một lô đất ở Đồng Nai. Năm 1998, bà Mai “bán” cho người khác một số đất thổ cư (đã trừ lộ giới). Tuy nhiên, trong hợp đồng chuyển nhượng không ghi nhận việc trừ diện tích đất lộ giới. Chính vì thế, người mua đã được cấp “giấy đỏ” với diện tích 308,5 m2 (không đúng với diện tích thực tế 206 m2 mà bà Mai đã “bán”).

Tháng 8-2007, bà Mai đã gửi đơn khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất với người mua. Đến ngày hẹn lên đóng tiền tạm ứng án phí, bà Mai hết sức bất ngờ khi bị tòa này trả lại đơn kiện viện lẽ “hết thời hiệu khởi kiện”.