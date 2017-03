Lo cầu sập vì xe tải chạy qua

Tại xã có một cầu sắt bắc ngang suối Nước Trong chủ yếu dành cho xe máy, xe ba, bốn bánh loại nhẹ lưu thông. Tuy nhiên, gần đây có nhiều xe tải, bán tải chạy qua cầu cả ngày lẫn đêm khiến bà con lo ngại cầu bị sập. Trước đây, cầu từng bị sụt lún hư hỏng nặng do một chiếc xe tải chở hàng cồng kềnh chạy qua. Sau đó trụ trì chùa Hạnh Chiếu đã tự bỏ tiền ra sửa chữa tạm thời. Theo người dân, con đường này nối liền từ quốc lộ 51 (huyện Long Thành) ra Khu công nghiệp Bàu Xéo (huyện Trảng Bom). Từ đó, giới tài xế đã chạy tắt vào con đường này cho gần mà lại tránh được trạm thu phí trên tuyến quốc lộ 51.

Chiếc cầu sắt bắc ngang suối Nước Trong. Ảnh: T.NHÂN

Ông Trần Văn Mùng, Chủ tịch UBND xã An Phước (huyện Long Thành), cho biết: Chiếc cầu trên do huyện quản lý và theo kế hoạch của huyện thì việc làm cầu mới nằm trong dự án mở rộng suối Nước Trong. Để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian chờ thực hiện dự án, xã sẽ gửi văn bản đề nghị Phòng Quản lý đô thị huyện đặt biển hạn chế trọng tải, cấm các xe chở hàng nặng, cồng kềnh lưu thông qua cầu. Đồng thời xã sẽ đề nghị các cơ quan công an thường xuyên tăng cường lực lượng tuần tra trên tuyến đường và xử lý nghiêm những chiếc xe cố tình vi phạm.

