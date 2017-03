Mòn dép đi đòi 13triệu tiền bồi thường

Công ty không hợp tác Theo báo cáo của chấp hành viên thì sở dĩ có việc chậm trễ THA là do Công ty TNHH GD Việt Nam không hợp tác. Khi được mời đến giải quyết việc THA thì công ty không đến. Thậm chí khi chi cục gửi giấy triệu tập, họ cũng không nhận; khi chấp hành viên đến công ty để làm việc thì bảo vệ công ty không cho vào. Do chủ công ty là người Hàn Quốc nên việc tiếp cận của chấp hành viên rất khó khăn. Liên hệ với người quản lý (người Việt Nam) thì họ từ chối vì không có thẩm quyền giải quyết. Trong khi đó, chị Hạnh cũng không cung cấp được số tài khoản của công ty nên việc THA kéo dài cho tới nay. Trong tháng 5 này, chúng tôi sẽ phối hợp với công an phường vào làm việc trực tiếp với công ty. Trường hợp công ty có điều kiện THA mà không tự nguyện THA, cũng không hợp tác thì chúng tôi sẽ lập biên bản và tiến hành xác minh tài sản của họ để tính đến phương án cưỡng chế THA. Ông Nguyễn Văn Quy,

Chi cục trưởng Chi cục THA dân sự quận 12