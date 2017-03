Ngôi mộ cổ khắc khoải chờ tái thẩm

Thi hành án chờ mãi chưa thấy kháng nghị tái thẩm Sau khi bản án có hiệu lực vào năm 2003, vài tháng sau Chi cục THA dân sự huyện Cần Đước (Long An) đã ra quyết định THA. Tuy nhiên, quá trình đo đạc thực tế để giao đất cho các đương sự thì ranh hướng đông cắt một phần ngôi nhà, hướng bắc cắt ngang một số ngôi mộ, trong khi bản án không hề đề cập đến vấn đề này. Chính vì có phát sinh tình tiết mới này nên tháng 7-2011, cơ quan THA đã gửi công văn đến TAND Tối cao đề nghị chánh án kháng nghị tái thẩm để có hướng xử lý phù hợp hơn. Đến năm 2012, TAND Tối cao có công văn yêu cầu Chi cục THA cung cấp những tài liệu liên quan. Sau khi nhận công văn yêu cầu, Chi cục THA đã kết hợp với các cơ quan khác, trong đó có sự tham gia của vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa phúc thẩm trước đây để tập hợp hồ sơ. Có hồ sơ, chúng tôi đã gửi ngay cho TAND Tối cao nhưng đến nay vẫn không nhận được thông tin gì. Nhiều lần cơ quan THA gửi công văn đến nhắc lại vụ việc nhưng cũng không thấy hồi âm. Cơ quan THA cũng rất mong giải quyết sớm vụ việc này nhưng khổ nỗi tòa vẫn im lặng nên đành phải chờ. Vụ việc trên không chỉ cơ quan THA cấp trên quan tâm mà cả UBND các cấp cũng luôn hối thúc để sớm thực hiện. Cơ quan THA rất đau đầu do phần thì đương sự cứ khiếu nại yêu cầu giải quyết nhanh, cấp trên chỉ đạo sớm xử lý; còn phần thì tòa cứ im re, chưa có văn bản trả lời. Giờ chúng tôi chưa biết phải làm sao, rất mong TAND Tối cao sớm xử lý vụ này. Ông NGUYỄN CHÍ CƯỜNG, Chi cục trưởng

Chi cục THA dân sự huyện Cần Đước, Long An