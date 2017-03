Nhập hộ khẩu đã bị xóa

Năm năm sau, em gái tôi có gia đình, đến Công an quận 4 làm thủ tục cắt hộ khẩu nhập về nơi thường trú của nhà chồng nhưng lại bị Công an quận 4 giữ hộ khẩu của gia đình tôi và chỉ cấp giấy xác nhận có hộ khẩu gốc. Hiện con tôi đã quá tuổi làm giấy CMND và tôi cũng đến thời điểm cấp đổi lại giấy CMND mới nhưng không có hộ khẩu để đăng ký. Vậy việc Công an quận 4 thu hộ khẩu của gia đình tôi là đúng hay sai? Làm cách nào tôi có thể nhập lại hộ khẩu để làm giấy CMND?

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa (B181/16 Xóm Chiếu, phường 15, quận 4)

Thượng tá CAO VĂN ĐEN, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP.HCM), trả lời: Năm 1985 chưa có Luật Cư trú nên các vấn đề về hộ khẩu được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 04/HĐBT ngày 7-1-1988 và Nghị định số 51/CP ngày 10-5-1997. Theo các văn bản trên, người nào vắng quá sáu tháng không có lý do rõ ràng thì cơ quan đăng ký hộ khẩu nơi thường trú xóa tên trong sổ hộ khẩu. Gia đình bà Hoa không có mặt tại nơi cư trú từ năm 1985 đến nay và bị Công an quận 4 xóa sổ hộ khẩu gia đình là phù hợp.

Bà Hoa và con bà muốn nhập hộ khẩu để đăng ký CMND thì phải có một chủ hộ có hộ khẩu ở TP.HCM bảo lãnh cho bà nhập vào. Bà có thể liên hệ với công an quận, huyện TP.HCM nơi đồng ý cho bà nhập hộ khẩu làm thủ tục nhập khẩu. Sau đó, bà quay về Công an quận 4 xin giấy xác nhận có hộ khẩu gốc bản chính là bà có thể nhập được hộ khẩu.

NGUYỄN HIỀN ghi