Nhiều CSGT xem dân là nguồn thu nhập!

Cố gắng giảm thiểu sơ suất Đội chúng tôi có hàng trăm chiến sĩ và đa số là những người trẻ. Đôi khi gặp những đối tượng vi phạm quá ngông nghênh hoặc do làm việc liên tục ở ngoài đường với áp lực cao, anh em có thể gây ra sơ suất với dân. Lãnh đạo đội sẽ luôn nhắc nhở, yêu cầu anh em mềm mỏng, bình tĩnh xử lý vụ việc theo đúng quy định. ÔngNGUYỄN VĂN ĐỘ, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh, Công an quận 9, TP.HCM Do công việc nhiều nên chúng tôi khó tránh khỏi sơ sót, nhất là trước những tình huống phát sinh không thể lường trước. Trường hợp thấy phật ý, người dân nên kịp thời nhắc nhở hoặc phản ánh ngay đến lãnh đạo. Trung tá HUỲNH PHƯỚC THUẬN, Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH, Công an quận 6 Thực hiện “năm không, năm phải” Nếu có thái độ bất lịch sự với dân, công an đã vi phạm điều lệnh CAND. Ngoài việc thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa” do Bộ Công an phát động, chúng tôi còn yêu cầu cán bộ, chiến sĩ công an phải thực hiện “năm không, năm phải” do tỉnh phát động. Trong đó quan trọng nhất là không được gây phiền hà, sách nhiễu người dân (một trong năm không) và phải văn minh, lịch sự trong giao tiếp ứng xử; phải có tác phong nghiêm túc; phải nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân; ăn nói lịch sự lễ phép với nhân dân. Chúng tôi vẫn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động này theo tiêu chí cán bộ, chiến sĩ nào bị phản ánh có thái độ vô lễ, sách nhiễu người dân sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật. Chúng tôi chưa nghe chuyện công an chửi thề hay “mày tao” với dân, nếu có nghe thì nhất định không bỏ qua. Đại táNGUYỄN HÂN HOAN,Trưởng phòng Công tác chính trị và Công tác quần chúng, Công an tỉnh Đồng Tháp Đề nghị dân phản ánh ngay Khi gặp phải một chiến sĩ công an nào phách lối, sách nhiễu, đề nghị người dân báo ngay cho cơ quan công an. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc, không bao che cho bất kỳ ai. Bởi lẽ điều lệnh CAND quy định rõ “CAND đối với dân phải kính trọng, lễ phép, vì nhân dân phục vụ”. Hiện chúng tôi vẫn thường xuyên tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về cách ứng xử của công an trong khi thi hành công vụ; về đạo đức tác phong của công an. Trong những cuộc tiếp xúc này, ban giám đốc thường nghe các ý kiến về tác phong làm việc, chứ chưa nghe nói cán bộ, chiến sĩ hỗn láo, lỗ mãng với dân. Đại táNGUYỄN HỮU TRÍ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang T.HIẾU - M.HIẾU- HÙNG ANH ghi