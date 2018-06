Nộp tiền lẻ, quay phim cán bộ thuế có bị xử lý?

Mới đây, ông Chung Hoàng Kha (ngụ ấp 4, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau) đã đem một thùng tiền lẻ nhiều mệnh giá, để lộn xộn đi nộp thuế. Việc này khiến cán bộ thuế mất hơn hai tiếng đồng hồ để kiểm đếm. Ông Kha còn lấy điện thoại quay lại cảnh cán bộ thuế đếm tiền, đăng lên trang cá nhân Facebook. Vì vậy, ông đã bị công an huyện này mời đến làm việc.



Chủ tịch huyện Thới Bình xác nhận đã chỉ đạo công an huyện này làm rõ vụ việc này. Nhiều bạn đọc thắc mắc với những hành vi trên thì người dân này có vi phạm pháp luật hay không và cách xử lý của địa phương như vậy là đã hợp lý chưa?

Không có căn cứ xử lý người dân

Luật sư (LS) Lê Văn Hoan, Đoàn LS TP.HCM, phân tích theo Luật Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thì NHNN thu hồi và rút khỏi lưu thông các loại tiền không còn thích hợp, phát hành các loại tiền khác thay thế. Sau thời hạn thu hồi, các loại tiền thuộc diện thu hồi không còn giá trị lưu hành. Nếu người nộp thuế sử dụng loại tiền vẫn đang có hiệu lực lưu thông thì việc nộp tiền lẻ là hoàn toàn hợp pháp.

Hành vi người dân xáo trộn các loại tiền lên trong khi cán bộ thuế đang phân loại khiến người công chức phải đếm lại một lần nữa. Tuy nhiên, hành vi này chỉ gây khó khăn (nếu có) chứ không phải gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức. Vì thế, không có căn cứ để xử phạt hành chính.

Ngoài ra, xem xét việc người dân quay clip rồi phát tán thì phải chiếu theo quy định tại Điều 32 BLDS. Theo đó, việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Có hai trường hợp không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh là hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng và hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Nếu bị vi phạm, người có hình ảnh có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, các bên liên quan thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại hoặc một số biện pháp xử lý khác theo quy định. Như vậy, kể cả người quay và sử dụng hình ảnh vi phạm Điều 32 BLDS thì đây cũng chỉ là quan hệ dân sự giữa người quay và người có hình ảnh.



Ông Chung Hoàng Kha kể lại quá trình sự việc và thư mời của Công an huyện Thới Bình. Ảnh: TRẦN VŨ

Có dấu hiệu lạm quyền

Về động thái mời công an vào cuộc của UBND huyện Thới Bình, LS Nguyễn Trường Thành, Trưởng Văn phòng LS Vạn Lý (TP Cần Thơ), nhận định UBND huyện chỉ đạo công an vào cuộc xác minh, xử lý là không đúng, có dấu hiệu lạm quyền. Lý do là theo sự việc xảy ra như mô tả thì thẩm quyền trước hết là cơ quan thuế, sau là Sở TT&TT. Chỉ khi nào có dấu hiệu hình sự mới chuyển công an.

Trong khi đó, LS Nguyễn Văn Đức, Đoàn LS TP Cần Thơ, cho rằng hành vi ông Kha dùng điện thoại di động quay phim đưa lên mạng xã hội chỉ sai nếu chứng minh được nơi ông Kha giao dịch có quy định cấm quay phim, chụp ảnh, nội dung ông chuyển tải sai sự thật và ông Kha có lời bình luận đi kèm làm xâm hại quyền lợi hợp pháp của cá nhân hoặc tổ chức. “Đây là hoạt động bình thường của đơn vị, hoàn toàn phù hợp chuẩn mực đạo lý và pháp lý thì cơ quan thuế không có gì phải lo” - LS Đức nói thêm.

Đồng tình, LS Bùi Đình Ứng, Đoàn LS TP Hà Nội, cũng cho rằng lẽ ra khi nhận được yêu cầu từ cơ quan thuế, cơ quan công an cần phân loại, đánh giá sự việc để thấy có cần thiết phải mời người dân đến làm việc hay không. Sự “nhiệt tình” thái quá của cơ quan công an có thể khiến người dân cảm thấy mình bị răn đe là rất đáng tiếc.