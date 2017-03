Phiền toái đổi số CMND

Theo Nghị định số 05/1999 của Chính phủ, cơ quan công an nơi người từ đủ 14 tuổi trở lên đăng ký hộ khẩu thường trú có trách nhiệm cấp CMND. Trường hợp thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì phải làm thủ tục đổi CMND. Tuy nhiên, việc đổi CMND cũng có nghĩa là đổi số CMND.

Một người, nhiều số

Bạn đọc H. phản ánh: Trước kia, bạn sống ở Cần Thơ. Năm 2007, bạn chuyển hộ khẩu về TP.HCM và được Công an TP.HCM cấp CMND mới. Khi thẻ ATM của bạn đến thời hạn phải đổi thì nhân viên ngân hàng cho biết bạn không thể dùng số CMND mới để làm lại thẻ vì tại ngân hàng đã lưu chi tiết thẻ của bạn với số CMND cũ. Nhân viên này tư vấn bạn phải đến nơi đã cấp CMND mới để xin xác nhận số mới được cấp thay thế số cũ hoặc vẫn làm lại thẻ ATM dựa trên số CMND cũ. Ngại gặp rắc rối về sau, bạn chấp nhận bỏ số tiền còn lại trong thẻ cũ, chuyển qua sử dụng thẻ ATM của một ngân hàng khác.

Tương tự, anh K. có gửi số tiền khá lớn vào một ngân hàng ở Long An. Sau đó, do chuyển đến TP.HCM sinh sống nên anh làm sổ hộ khẩu và CMND mới. Mặc dù sổ hộ khẩu có ghi rõ số CMND mới lẫn cũ nhưng khi anh đi làm thủ tục rút tiền thì ngân hàng lại không đồng ý. Nhân viên ngân hàng yêu cầu anh K. đến cơ quan công an đã cấp mới CMND để xin xác nhận số mới và cũ đều là của anh. “Sau nhiều ngày chờ đợi thì tôi cũng xin được giấy xác nhận này. Tôi đã mang giấy đi bọc nhựa và cất giữ như bửu bối để có thể xuất trình khi giao dịch. Nhưng thú thiệt, tôi không biết giữa CMND và giấy xác nhận, cái nào quan trọng hơn…” - anh K. băn khoăn.

Người dân đang chờ làm CMND tại Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an TP.HCM. Ảnh: THÁI HIẾU

Rắc rối hơn cả có lẽ là trường hợp của anh L. vì anh có đến bốn số CMND khác nhau. Đầu tiên, anh được cấp CMND ở tỉnh Minh Hải (nay tách ra thành Cà Mau và Bạc Liêu). Do ra Hà Nội học nên anh được cấp số CMND mới mang mã số của Hà Nội. Trở về quê nhà, cùng với việc tách tỉnh, anh được cấp CMND mới của tỉnh Cà Mau. Sau cùng, khi chuyển đến TP.HCM sinh sống, anh lại được cấp CMND của TP.HCM. Với chừng ấy số CMND, anh gặp nhiều khó khăn hơn người khác gấp hai, ba lần.

Hoặc có khi trùng nhau

Một số trường hợp khác thì bị rắc rối do có số CMND trùng với số của người khác. Từ tháng 5-2009, anh V., nhân viên một văn phòng đại diện tại TP.HCM, đã làm thủ tục đăng ký mã số thuế (MST) cá nhân với cơ quan thuế. Sau vài tháng chờ đợi, anh được cơ quan thuế phản hồi là không đủ điều kiện cấp MST do số CMND của anh trùng với số CMND của chủ một doanh nghiệp tư nhân tại TP.HCM đã được cấp MST.

Tương tự, anh T., công tác tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, cũng gặp trục trặc trong việc xin cấp MST do anh bị trùng số CMND với một người cũng ở Thừa Thiên-Huế và người này đã được cấp MST từ năm 2006.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Dung, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an TP.HCM, đối với những người chuyển đổi nơi thường trú đến tỉnh hoặc TP trực thuộc trung ương khác, việc cấp số CMND mới được thực hiện theo mã số của tỉnh hoặc TP trực thuộc trung ương đó. Khi nhận CMND mới, công dân sẽ được cấp giấy xác nhận đổi số CMND, trong đó có ghi nhận cả số cũ và số mới.

Những số CMND cũ của người đã chuyển sang tỉnh khác hay của những người đã chết đều không được cấp lại cho người khác. Việc trùng số CMND là rất hiếm và thường do bộ phận cấp phát giấy CMND sơ suất trong khâu in ấn. Người gặp tình huống này có thể đề nghị các cơ quan liên quan cho biết trùng với ai, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, đơn vị cấp…; sau đó mang đến cơ quan cấp giấy CMND để xác định nguyên nhân trùng số và điều chỉnh lại.

Sẽ khắc phục nhưng chưa rõ thời gian Trong phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng của Bộ Công an, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng nêu rõ: Mỗi công dân Việt Nam chỉ được cấp một CMND và có một số CMND riêng. Nếu có sự thay đổi hoặc bị mất CMND thì được làm thủ tục đổi, cấp lại CMND khác nhưng số ghi trên CMND vẫn giữ đúng theo số ghi trên CMND đã cấp. Thành phần hồ sơ cấp đổi hoặc cấp lại CMND chỉ cần tờ khai CMND (không cần có thêm đơn đề nghị cấp CMND như hiện nay) vì hai loại giấy này có nội dung tương tự, trùng lắp.

THÁI HIẾU - GIA NGHĨA