Siết nhậu đêm: Ủng hộ!

Phải tính lâu dài, phối hợp đồng bộ Quy hoạch kinh doanh rượu bia là cần thiết và cũng như quy hoạch các lĩnh vực khác, đều phải nằm trong quy hoạch tổng thể lâu dài chứ không làm riêng lẻ, manh mún. Nếu làm vội vàng, không cân nhắc kỹ quy hoạch tổng thể thì rất dễ dẫn đến chỉnh sửa, thay đổi tốn kém. Khi quy hoạch điểm kinh doanh rượu bia phải đặt tiêu chí về an ninh trật tự. Khu vực kinh doanh này không được ảnh hưởng cơ quan công quyền hay khu dân cư. Điều này không ảnh hưởng gì đến quyền tự do kinh doanh cả. Anh được tự do kinh doanh nhưng người dân cũng có quyền được hưởng không gian yên tĩnh, trật tự, an ninh chứ. Vì vậy, khu nhà ở là riêng, khu vực kinh doanh riêng, mà kinh doanh hàng quán ăn uống, có rượu bia càng phải riêng để tránh ảnh hưởng xấu đến cộng đồng. Đặc biệt, cần phải tăng cường quản lý và kiểm soát chéo để đảm bảo khu vực quy hoạch đó hoạt động đúng quy định. Theo tôi, nếu làm thí điểm thì có thể làm ở các quận 1, 2, 3, 7 trước. ThS NGUYỄN HOÀNG DŨNG (Giám đốc nghiên cứu và phát triển, Viện Kinh tế và Quản lý TP.HCM) Siết chặt hàng quán nhậu đêm là việc làm cần thiết và cấp bách. Nhưng muốn hiện thực hóa việc này, trước hết phải nâng cao ý thức người dân. Thứ hai, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng công an, trật tự đô thị, đơn vị cấp giấy phép kinh doanh. Trong đó, đơn vị cấp giấy phép kinh doanh cần siết chặt việc cấp giấy phép đăng ký trong khuôn khổ pháp luật: giờ giấc hoạt động, không lấn chiếm lòng, lề đường... Thực tế, những điều này đã được quy định. Chúng ta có cả rừng luật nhưng nhiều người dân lẫn người thực thi lại phớt lờ. Cấm hát hò ầm ĩ, cấm bán hàng chiếm vỉa hè, người ta vẫn bán, thậm chí bị rút giấy phép kinh doanh vẫn bán. Đáng buồn là người dân lại đứng về phía người sai phạm để chống lại lực lượng thi hành công vụ. Một lãnh đạo công an quận Q.NHƯ - N.TRÀ ghi