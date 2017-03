Thông tin từ bạn đọc

Đường ống dẫn nước sạch dài 24 km dọc tỉnh lộ 877 B từ giếng nước ở xã Tân Thới về tới trạm cấp nước Phú Đông đã hoàn thành nhưng nhiều ngày qua không có nước. Hiện tại người dân phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm từ ao tù trong khu vực để phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày.

Theo ông Nguyễn Thiện Pháp, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Tiền Giang, trong mùa khô này, xã Phú Đông được huyện ưu tiên lắp sáu điểm cung cấp nước công cộng từ đường ống dẫn nước sạch liên xã để người dân sử dụng miễn phí. Sáu vòi nước trên không có nước phục vụ do nơi đây nằm cuối nguồn truyền dẫn, áp lực nước từ trạm bơm đưa về không đủ mạnh. Chi cục đã biết sự việc này và đang tìm giải pháp khắc phục. Theo khảo sát, cần phải xây thêm hai trạm bơm tăng áp mới đủ áp lực đưa nước về các xã vùng sâu. Hiện tại một trạm tăng áp đã xây xong, Chi cục đang khảo sát vị trí xây dựng trạm còn lại. HÙNG ANH - HỮU DƯ

Dây viễn thông sà xuống đất. “Tại một số tuyến đường như hương lộ 2 thuộc phường Bình Trị Đông, đường Mã Lò thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (TP.HCM), dây điện sà xuống đất, dễ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông” - bạn đọc tên Nghĩa số điện thoại 016972… báo tin. Cũng theo bạn đọc này, đơn vị chức năng có đến xử lý nhưng chưa dứt điểm, nhiều dây còn nằm bừa bộn trước nhà dân (ảnh).

Ông Trần Minh Tấn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Phú, xác nhận có tình trạng như người dân phản ánh nhưng không phải là dây điện mà là đường dây viễn thông. Các đơn vị viễn thông đã có kế hoạch nâng đường dây lên cao để không làm ảnh hưởng đến người dân, chậm nhất là cuối tháng này sẽ hoàn thành. KIỀU PHÚ

Tránh “ổ voi”, xe tải lật xuống lề. “Khoảng 11 giờ 30 ngày 9-5, một xe tải chở khoảng 30 tấn cám cho một nhà máy chế biến thức ăn đã bị lún lề lật ngang trên đường tỉnh 902 thuộc địa phận ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long. Nguyên nhân: Mặt đường đoạn này có nhiều “ổ voi”, xe tránh qua lề nên bị lún dần và lật xe” - bạn đọc Hạnh số điện thoại 016895… báo tin vào chiều cùng ngày.

Nhiều người dân ở địa phương cho biết, cũng do đoạn đường trên có nhiều “ổ voi” nên đã xảy ra tình trạng xe tránh “ổ voi” đụng nhau gây tai nạn. Trước đó một ngày, một xe tải buộc phải bốc dở hàng hóa xuống do xe sụp “ổ voi” không qua được. Ngoài ra, do chậm thi công nên đoạn đường còn gây bụi mù mịt kéo dài. NGUYÊN VẸN - Q.LINH