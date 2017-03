Thông tin từ bạn đọc

Chị được hai sinh viên thuê nhà đưa đến BV quận 6 băng bó vết thương. Hôm sau, do vẫn còn đau nên chị phải đến BV Chợ Rẫy điều trị.

Đại diện Công an phường An Lạc A (quận Bình Tân) cho biết: Công an phường đang tiến hành thu thập lời khai của các bên và sẽ tổ chức hòa giải. Nếu chị Hiểu có yêu cầu giám định thương tật thì phường sẽ dựa trên kết quả giám định để xử lý. NGUYỄN HIỀN

Thùng rác không đáy. Bạn đọc tên Thân, số điện thoại 016331… phản ánh: Trước nhà hàng Phong Lan trên đường Lý Thường Kiệt (quận 11, TP.HCM) có thùng rác bị mất đáy, chỉ còn lại cái nắp (ảnh). Từ hư hỏng này, có lúc rác thải nằm vương vãi gây nhếch nhác, hôi hám cả đoạn đường.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích quận 11, cho biết công ty đang có kế hoạch thay thế các thùng rác hư trên các tuyến đường trong quận. Công ty sẽ cho người khắc phục ngay sự cố ở địa điểm trên. TH.HIẾU