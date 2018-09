6 nguyên nhân làm giá nhà, đất TP.HCM tăng

Cần công an, ngân hàng vào cuộc Sở Xây dựng đã có văn bản báo cáo TP về tình hình tăng giá nhà ở riêng lẻ và đất nền trên địa bàn TP, đồng thời đề xuất giải pháp để kiểm soát tình hình. Sở cũng đã dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND TP về vấn đề này để thị trường BĐS phát triển ổn định, bền vững và minh bạch. Trong dự thảo, Sở Xây dựng kiến nghị cần có sự vào cuộc của các sở, ngành, quận, huyện, Công an TP cũng như Ngân hàng Nhà nước để kiểm soát thị trường BĐS. Theo đó, các sở TN&MT, Xây dựng, UBND các quận, huyện phải công khai thông tin, tiến độ các dự án BĐS, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị… Đồng thời các quận, huyện tăng cường quản lý đối với việc tách thửa đất ở tại đô thị và nông thôn. Công an TP phối hợp với các quận, huyện xử lý các đối tượng cung cấp thông tin sai lệch về dự án hoặc có dấu hiệu lừa đảo trong việc môi giới, giao dịch BĐS.