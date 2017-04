8.700 tỉ dời cảng Tân Thuận và xây cầu Thủ Thiêm 4

Liên danh bốn doanh nghiệp là ai? Liên danh Công ty Bất động sản Phát Đạt, Công ty 620 và Công ty 168 tự dùng kinh phí của mình lập đề xuất dự án cầu Thủ Thiêm 4 theo hình thức BT. Các sở, ngành liên quan của TP đã kiểm tra năng lực tài chính của các doanh nghiệp này, cụ thể: - Công ty Phát Đạt (quận 7) có vốn điều lệ là 2.018 tỉ đồng, ngành nghề chính là xây dựng, mua bán nhà ở, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ… Công ty này đã đầu tư các dự án bất động sản lớn tại TP.HCM như dự án xăn hộ cao tầng và Trung tâm thương mại The EverRich 1 (vốn đầu tư 1.100 tỉ đồng), The EverRich 2 (vốn đầu tư khoảng 8.165 tỉ đồng), The EverRich 3 ( vốn đầu tư khoảng 8.560 tỉ đồng), The EverRich Infinity (vốn đầu tư khoảng 1.400 tỉ đồng)... - Công ty 620 (huyện Cần Đước, Long An) có vốn điều lệ là 968 tỉ đồng, ngành nghề chính là xây dựng cầu đường, cống, hầm chui và cấu kiện bê tông đúc sẵn. Công ty này đã và đang thực hiện nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông quy mô lớn như thi công gói thầu 5A & 6 thuộc dự án Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (tổng giá trị trên 400 tỉ đồng), liên danh với Công ty Phát Đạt đầu tư dự án tuyến đường phía Tây bán đảo Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (tổng vốn gần 790 tỉ đồng). - Công ty 168 (huyện Bình Chánh, TP.HCM) có vốn điều lệ là 900 tỉ đồng, ngành nghề chính là xây dựng công trình dân dụng, công trình đường sắt và đường bộ. Công ty Cổ này đã và đang thực hiện xây dựng công trình dân dụng, công trình đường sắt và đường bộ, với tổng giá trị 821 tỉ đồng. Ngoài ra, ba công ty trên còn liên danh đầu tư, hoàn thành dự án xây dựng cầu Mỹ Lợi trên quốc lộ 50 theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư gần 1.440 tỉ đồng. Liên danh cũng đang đầu tư Cầu Châu Đốc dài 3.210 m với tổng mức đầu tư 821 tỉ đồng theo hình thức BOT. UBND TP cho rằng dự án cầu Thủ Thiêm 4 có tính đặc thù, phải thực hiện đồng thời với việc di dời cảng Tân Thuận nên đề nghị bổ sung Công ty IPC nhằm đảm bảo tiến độ dự án cầu Thủ Thiêm 4. Công ty IPC là doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện nhiều dự án có quy mô lớn như Khu đô thị mới Nam (Phú Mỹ Hưng), Khu dân cư An Phú Tây, Khu công nghiệp Hiệp Phước. Hiện Công ty IPC đang là chủ đầu tư dự án cảng Hiệp Phước.