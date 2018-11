ACV đề nghị xử nghiêm 3 đối tượng gây rối tại sân bay Thọ Xuân

ACV đánh giá vụ việc gây rối an ninh trật tự xảy ra tại Cảng hàng không Thọ Xuân gây hiệu quả nghiêm trọng.



Các đối tượng gây rối gồm Phạm Hữu An sinh năm 1990 (thường trú thành phố Thanh Hóa), Lê Văn Nhị sinh năm 1977 (thường trú Thọ Xuân, Thanh Hóa), Lê Trung Dũng sinh năm 1984 (thường trú Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Trước đó, lúc 14 giờ 20 ngày 23-11, sau khi tiễn bạn lên chuyến bay VN1271, chặng Thọ Xuân-TP.HCM các đối tượng trên đã nhờ chị LTG-nhân viên hợp đồng thời vụ của hãng hàng không Vietjet chụp ảnh khu vực sảnh ga đi.

Nữ nhân viên này đã chụp hình cho ba người nêu trên. Sau đó, ba thanh niên tiếp tục đề nghị nữ nhân viên hàng không chụp ảnh chung với họ nhưng nhân viên này từ chối vì lý do công việc.



Ba đối tượng gây rối bị an ninh hàng không sân bay Thọ Xuân khống chế

Do không được đáp ứng yêu cầu, ba đối tượng nêu trên đã to tiếng, chửi bới và lao vào hành hung nữ nhân viên này. Chứng kiến sự việc, một nữ nhân viên hàng không và hai nhân viên an ninh hàng không (ANHK) đã can ngăn liền bị ba đối tượng này tiếp tục lao vào đánh.



Cảng hàng không Thọ Xuân đã điều động lực lượng ANHK khống chế các đối tượng đưa về phòng trực để làm rõ vụ việc và lập biên bản. Cùng đó nhà chức trách hàng không tại sân bay Thọ Xuân phối hợp bàn giao các đối tượng cho Đồn Công an Mục Sơn, Thanh Hóa xử lý theo quy định.

Bốn nhân viên sân bay được đưa đến bệnh viện tỉnh để khám sức khỏe tổng quát. Hiện cả bốn người đã ổn định sức khỏe.

ACV đánh giá sự việc nêu trên là hành vi gây rối, mất an ninh trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Cảng hàng không Thọ Xuân, ảnh hưởng đến hoạt động bay của cảng hàng không, gây tổn hại sức khỏe và tinh thần của nhân viên hàng không.

Do đó, ACV đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa có hình thức xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật nhằm mục đích răn đe, không để xảy ra các vụ việc tương tự.