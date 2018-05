Chưa thống nhất vị trí xây sân bay Hồ Tràm

Nhà đầu tư không đồng ý chuyển Tỉnh BR-VT cũng đề xuất Công ty Hồ Tràm chuyển vị trí sân bay sang một khu đất khác rộng 253 ha, cũng tại xã Lộc An, là đất rừng phòng hộ tách ra giao lại cho Nhà nước quản lý. Vị trí này đường băng sẽ dài 2.700 m (so với yêu cầu của Hồ Tràm là 2.400 m) và cũng rất thuận lợi về mặt giao thông dù nền đất thấp. Tuy nhiên, Công ty Hồ Tràm không đồng ý vì cho rằng đã chọn vị trí trên dựa trên các tính toán khoa học. Sân bay chuyên dùng do Công ty Hồ Tràm đề xuất thuộc cấp 4C theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Sân bay sẽ có một đường băng cất hạ cánh, kích thước 2.400 x 45 m, đáp ứng cho các loại máy bay Boeing B737 Max và máy bay A320 NEO… Ước tính đầu tư khoảng 4.250 tỉ đồng, vốn do Công ty Hồ Tràm tự trang trải.