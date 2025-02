TP Long Xuyên: Người dân hành hương đầu năm, giao thông hỗn loạn

Sáng 1-2 (Mùng 4 Tết Nguyên đán Ất tỵ), tuyến tránh TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) rơi vào tình trạng kẹt xe nghiêm trọng khi hàng dài ô tô di chuyển chậm, nhích từng mét trên suốt tuyến.

Đặc biệt, tại các nút giao và đường dẫn hai đầu vào tuyến tránh, xe cộ ùn ứ, nhiều tài xế tranh nhau từng vị trí khiến giao thông càng trở nên hỗn loạn. Xe tải, xe khách và ô tô cá nhân xếp hàng dài hàng cây số.

Tình trạng ùn tắc bắt đầu từ hướng Quốc lộ 91 đến ngã ba Lộ Tẻ – điểm rẽ vào Quốc lộ 80. Các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm để vào tuyến tránh Long Xuyên, lên cầu Vàm Cống hoặc rẽ phải về tuyến Lộ Tẻ – Rạch Sỏi.

Nguyên nhân chính được cho là do lượng lớn phương tiện đi hành hương đầu năm đổ về Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (TP Châu Đốc) và các chùa ở vùng Bảy Núi (thị xã Tịnh Biên, huyện Tri Tôn). Đồng thời, dòng xe ngược lại từ Long Xuyên trở về sau khi hành hương cũng góp phần làm gia tăng áp lực giao thông.

Khu vực đèn tín hiệu giao thông tại nút giao tuyến tránh Long Xuyên là điểm ùn tắc nghiêm trọng nhất. Các phương tiện đi về cầu Vàm Cống hoặc tuyến Lộ Tẻ – Rạch Sỏi được phép rẽ phải trong khi xe rẽ trái vào tuyến tránh Long Xuyên buộc phải dừng chờ đèn đỏ gây dồn ứ kéo dài. Ngoài ra, các phương tiện trên tuyến tránh Long Xuyên muốn ra khỏi nút giao hoặc đi thẳng lên cầu Vàm Cống cũng phải chờ đèn tín hiệu hoặc hiệu lệnh từ CSGT

Lực lượng CSGT đã có mặt từ rất sớm để điều tiết, phân luồng nhưng do lượng phương tiện quá lớn từ nhiều hướng đổ về nên ùn tắc vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn.

Trong khi đó, tuyến Quốc lộ 91 qua nội đô TP Long Xuyên lại khá thông thoáng do ít phương tiện lựa chọn di chuyển theo hướng này.

Tuyến tránh TP Long Xuyên có tổng chiều dài 15,3 km, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế 80 km/h, bao gồm hai làn xe cơ giới và hai làn xe hỗn hợp.

Ngoài ra, một đoạn cải tạo nâng cấp Quốc lộ 80 dài 2 km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, vận tốc 60 km/h.

Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhưng những ngày cao điểm, đặc biệt vào mùa lễ hội luôn đối mặt với tình trạng quá tải.

Người dân nên theo dõi tình hình giao thông để lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế đi vào các khung giờ cao điểm để tránh ùn tắc kéo dài.

Theo Sở VHTT&DL tỉnh An Giang, lượng khách tham quan tại các khu du lịch, điểm du lịch, điểm tham quan trên địa bàn tỉnh từ ngày 25 đến 31-1 (26 Tết - mùng 3 Tết) ước tính khoảng 410.000 lượt, tương đương so với cùng kỳ năm 2024. Lượng khách lưu trú ước đạt 5.800 lượt, tương đương so với cùng kỳ năm 2024 (trong đó có 914 lượt khách quốc tế). Lượng khách do các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh phục vụ ước đạt 1.440 lượt khách, tương đương so với cùng kỳ năm 2024.