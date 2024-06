Đã hơn 1.300 người chết khi hành hương đến Mecca, khả năng chưa dừng lại 25/06/2024 15:14

Chính quyền Saudi Arabia ngày 23-6 cho biết đã ghi nhận thêm 200 người chết khi hành hương đến Mecca (thánh địa của đạo Hồi), theo hãng tin AP.

Tính đến ngày 23-6, Saudi Arabia đã ghi nhận tổng cộng 1.301 người chết trong cuộc hành hương năm nay. Giới chức nước này lo ngại số người chết sẽ tiếp tục tăng.

Nguyên nhân được xác định là do nắng nóng quá gay gắt. Trong thời gian diễn ra cuộc hành hương năm nay, nhiệt độ ban ngày ở Mecca luôn trên mức 46 độ C, có lúc vượt quá 51 độ C, theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Saudi Arabia.

Hàng triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới tham gia cuộc hành hương đến thánh địa Mecca trong năm nay dưới cái nóng gay gắt. Ảnh: AP

Bộ trưởng Y tế Saudi Arabia - ông Fahad Al-Jalajel cho biết 83% số người chết không đăng ký chính thức tham gia hành hương Hajj và họ phải đi bộ quãng đường dài dưới ánh nắng trực tiếp mà không có nơi trú ẩn hoặc đủ tiện nghi tránh nắng".

Theo ông Al-Jalajel, những người tử vong bao gồm một số người già và những người mắc bệnh mãn tính.

Theo AP, trong số người chết trong khi hành hương đến Mecca có hơn 660 người hành hương từ Ai Cập, 165 người từ Indonesia, 98 người từ Ấn Độ và hàng chục người khác từ Jordan, Tunisia, Morocco, Algeria và Malaysia.