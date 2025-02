3 đột phá về cải cách hành chính của Bộ Công an trong năm 2025 02/02/2025 07:30

(PLO)- Cải cách tổ chức bộ máy, chuyển đổi số, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý... là những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của Bộ Công an trong năm 2025.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính đã được Bộ Công an triển khai và thực hiện với nhiều giải pháp, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp khi đi làm thủ tục.

Nhân dịp đầu xuân Ất Tỵ 2025, Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (V03), Bộ Công an, về những nhiệm vụ trọng tâm sẽ thực hiện trong năm 2025.

Sáng ngày 27-6-2024, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (do Bộ Công an chủ trì soạn thảo tham mưu Chính phủ trình Quốc hội) với 388/450 tổng số ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, đạt 79,84%. Ảnh: QH

Những đạo luật quản trị xã hội và chuyển đổi số

. Phóng viên: Những dự án luật do Bộ Công an soạn thảo được thông qua trong năm 2024 có tác động như thế nào đến an sinh và nền kinh tế số, thưa ông?

+ Thiếu tướng Phạm Công Nguyên: Năm 2024, Bộ Công an đã chủ trì xây dựng, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua 8 dự án luật (có hai luật phối hợp với Bộ Quốc phòng), chiếm 25,8% tổng số luật được Quốc hội khóa XV thông qua.

Trong đó, có nhiều luật khó, nội dung mới, thể hiện bước đột phá tư duy trong công tác lập pháp, như Luật Dữ liệu; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ...

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (V03), Bộ Công an

Quá trình xây dựng các dự án luật, Bộ Công an đã rà soát, đơn giản hóa và cắt giảm tối đa thủ tục để tạo điều kiện thông thoáng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Điển hình là Luật Dữ liệu đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, công dân số; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cắt giảm 27 thủ tục hành chính...

Nghị định 168/2024 do Bộ Công an tham mưu trình Chính phủ ban hành ngày 26-12-2024, có hiệu lực từ ngày 01-01-2025 đã góp phần rất lớn vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: PHI HÙNG



. Vậy công tác nghiên cứu ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng để pháp luật nhanh chóng đi vào cuộc sống được thực hiện ra sao?

+ Năm 2024, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trình Chính phủ ban hành 10 nghị định của Chính phủ và ban hành theo thẩm quyền 15 thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua.

Đồng thời, chúng tôi cũng đang tập trung nghiên cứu xây dựng 12 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Dữ liệu; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Phòng không nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế... bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Có thể nói các đơn vị chức năng đã thực hiện nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm rất cao để hoàn thành xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật chỉ trong thời gian ngắn, nhằm đưa các đạo luật vào thực tiễn cuộc sống.

Ngày 24-10-2024, Công an xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum phối hợp Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Sa Sơn tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường bộ và tác hại của ma tuý cho các em học sinh trong nhà trường.

Đẩy mạnh truyền thông chính sách

. Thưa Thiếu tướng, vậy công tác truyền thông các chính sách pháp luật về an ninh, trật tự do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được thực hiện như thế nào?

+ Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trong Công an nhân dân, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch 57/2024 truyền thông chính sách trong các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV năm 2024.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, 100% công an đơn vị, địa phương đã xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác truyền thông chính sách pháp luật về an ninh, trật tự nghiêm túc, hiệu quả.

Trong năm 2024, các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đều được Quốc hội thông qua với tỉ lệ đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành cao, như: Luật Dữ liệu là 94,15%; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là 94,44%; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là 93,53%...

Hoạt động truyền thông chính sách được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn công tác của công an các đơn vị, địa phương. Có thể kể đến như tổ chức các buổi gặp mặt, tọa đàm, trao đổi, kịp thời cung cấp thông tin về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Trung ương, địa phương và các cơ quan báo chí.

Cụ thể, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức 126 cuộc hội thảo, tọa đàm, trao đổi phục vụ tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV trong năm 2024.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự cần thiết ban hành, các chính sách trong các dự án luật đến các cơ quan, ban, ngành và nhân dân trên cả nước để các đại biểu Quốc hội, cơ quan, tổ chức và nhân dân hiểu, đồng tình, ủng hộ.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai công tác năm 2025 của Cục V03, ngày 31-12-2024, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Cục V03 thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự; xác định công tác hoàn thiện pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm đột phá của toàn lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: V03

Ba đột phá công tác cải cách hành chính năm 2025

. Trong năm 2025, công tác cải cách hành chính của ngành sẽ có những đột phá nào để nâng cao hơn nữa những kết quả đã đạt được?

+ Năm 2025, Bộ Công an dự kiến thực hiện ba đột phá công tác cải cách hành chính.

Thứ nhất, điểm nhấn trong năm 2025 của Bộ Công an là tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, cung cấp thực tiễn để cả hệ thống chính trị tham khảo.

Song song với việc tinh gọn bộ máy, Bộ Công an đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch tổng thể thống kê, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ Công an nhân dân. Việc này là nhằm khơi thông, đơn giản hóa những thủ tục hành chính còn bất cập, khó khăn cũng như tạo thuận lợi nhất cho cán bộ, chiến sĩ và cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.

Thứ hai, tiến hành chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính. Trong đó, tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ nghiên cứu, chuyển đổi số trong công tác đánh giá kết quả cải cách hành chính. Chúng tôi cũng sẽ xác định chỉ số cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương đối với cải cách thủ tục hành chính trong Công an nhân dân.

Thứ ba, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công an. Đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện tái cấu trúc để cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính. Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn phần, cá nhân hóa và dựa trên dữ liệu.

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, Chính phủ điện tử, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.