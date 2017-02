Dân tự tháo dỡ phần vi phạm vỉa hè

Dẹp lòng đường nhưng không triệt nguồn sống của dân Quận 1 cẩu nhiều xe sang. Sáng 28-2, ông Nguyễn Quốc Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú (TP.HCM), đã dẫn đầu lực lượng chức năng kiểm tra tình hình kinh doanh, buôn bán trên đường Nguyễn Sơn. Tại đây lực lượng chức năng đã phát phiếu vận động từng hộ dân phải tháo dời các bục, công trình xây dựng lấn chiếm trên vỉa hè. Cho phép đến ngày 2-3, nếu không tháo dỡ sẽ tiến hành cưỡng chế. Ông Nguyễn Quốc Thái cho biết từ lâu quận Tân Phú đã thực hiện chiến dịch dọn dẹp vỉa hè. Thời gian qua ông cũng đã trực tiếp “xuống đường” để tuyên truyền, vận động, xử lý cùng với các lực lượng để tạo chuyển động mới trong việc đảm bảo trật tự lòng, lề đường, giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Ông cho rằng đa phần những người kinh doanh lấn chiếm là dân nhập cư có điều kiện kinh tế thấp. Vì vậy, chủ trương của quận Tân Phú là dẹp lòng đường nhưng không triệt tiêu nguồn sống của họ. Ông Thái nói: “Đằng sau gánh hàng rong là cả một gia đình nên chúng tôi đang tìm nhiều giải pháp hỗ trợ họ. Đồng thời vận động các hộ dân có công trình lấn chiếm tự ý tháo dỡ”. . Sáng 28-2, Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải đã tiếp tục chỉ đạo xử lý vi phạm trật tự vỉa hè. Trên đường Bùi Thị Xuân, đoàn kiểm tra phát hiện xe BMW bốn chỗ đậu chắn ngang vỉa hè và đã xử lý nghiêm. Qua đường Sương Nguyệt Ánh, ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo lập biên bản, niêm phong một chiếc Audi A7 của hoa hậu quý bà T.H đậu trước một thẩm mỹ viện lớn, chắn ngang lối đi. Ngoài ra, phó chủ tịch UBND quận 1 cũng chỉ đạo lập biên bản gần chục ô tô, xe tải đậu chiếm vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Nguyễn Du… Dẹp loạn vỉa hè: Công an vào cuộc Ngày 28-2, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có điện yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Tập trung rà soát, kiểm tra xung quanh vỉa hè, lòng đường… để chủ động có biện pháp giải quyết ngay những phần xây dựng, đặt vật dụng gây ảnh hưởng đến sự thông thoáng của vỉa hè… TUYẾN PHAN