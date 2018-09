EVNGENCO 3 cung cấp điện an toàn, liên tục dịp lễ 2-9

Cụ thể, Tổng Công ty đã tập trung công tác vận hành và tăng cường nhiều biện pháp đảm bảo an toàn sản xuất điện, an ninh trật tự. Các nhà máy điện thuộc Tổng Công ty đều vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng tốt theo huy động của Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng cũng như công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy cứu nạn và tình hình an ninh trật tự được giữ vững.



Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah



Sản lượng điện của Tổng Công ty trong 3 ngày nghỉ lễ 2-9 đạt 182,72 triệu kWh, trong đó, tổng sản lượng của các nhà máy nhiệt điện chiếm 88,6%, thủy điện chiếm 11,4%. Cao điểm có ngày tổng công suất phát lên lưới điện quốc gia có thời điểm đạt hơn 3.310 MW, chiếm khoảng 12,3% phụ tải toàn hệ thống (27.030 MW).



Để có được kết quả này, bên cạnh chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty đã triển khai nhiều biện pháp đôn đốc các đơn vị thành viên, công ty liên kết đảm bảo cung ứng điện: động viên nhắc nhở các ca vận hành, tiến hành khắc phục các bất thường trước lễ để đảm bảo cho các tổ máy vận hành an toàn; phát hiện và khắc phục nhanh, kịp thời các bất thường và sửa chữa hư hỏng các thiết bị của tổ máy đạt chất lượng, đảm bảo không để xảy ra sự cố; tăng cường thêm lực lượng sửa chữa hỗ trợ cho lực lượng sửa chữa thường xuyên trực tại các nhà máy và theo sát ca vận hành để kịp thời vào hỗ trợ xử lý bất thường thiết bị; chuẩn bị tiếp nhận đầy đủ nhiên liệu đá vôi, than, dầu, khí cung ứng cho vận hành các tổ máy nhiệt điện và kiểm tra an toàn hồ đập, giám sát công tác môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy cứu nạn; kiểm tra công trường đảm bảo tiến độ chung của dự án đang thi công xây dựng (Vĩnh Tân 4 MR, Thái Bình 1).

Ngoài ra, Tổng Công ty đã tăng cường thêm công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng cháy cứu nạn, đảm bảo an toàn sản xuất, bố trí trực lãnh đạo và bổ sung trực bảo vệ, tự vệ tại các nhà máy, công trường. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuần tra, giám sát, phối hợp với các cơ quan công an, quân đội địa phương thường xuyên nắm tình hình và triển khai các phương án bảo vệ trước, trong những ngày lễ.

Kết quả trong các ngày nghỉ lễ 2-9, các nhà máy điện của Tổng Công ty trong quá trình vận hành luôn đảm bảo, không có sự cố xảy ra, các tổ máy vận hành an toàn, liên tục, kinh tế, công tác quản lý môi trường tại các nhà máy nhiệt điện than duy trì tốt, thông số truyền về các Sở Tài nguyên & Môi trường luôn được giám sát liên tục. Có thể nói, các nhà máy điện của Tổng Công ty Phát điện 3 đã góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho hệ thống điện quốc gia, đảm bảo nguồn điện cho người dân cả nước có những ngày nghỉ tết Độc lập vui vẻ.