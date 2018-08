BOT Mỹ Lộc: Cần một lời giải thích

Tuần tới họp xem xét vấn đề BOT Mỹ Lộc Ông Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, cho biết ông vừa ký văn bản yêu cầu công an tỉnh phối hợp với UBND huyện Mỹ Lộc, Sở GTVT, Công ty CP Tasco, Công ty TNHH MTV Tasco 6 chỉ đạo các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại trạm thu phí Mỹ Lộc, xử lý nghiêm những người có hành vi vi phạm pháp luật. Các lực lượng liên quan có giải pháp phân làn, phân luồng khi xảy ra ùn tắc. Ngoài ra, tỉnh đã giao Sở KH&ĐT chủ trì, rà soát toàn bộ các hồ sơ liên quan đến trạm thu phí BOT Mỹ Lộc để họp với các ban, ngành, chủ đầu tư trạm thu phí trong tuần tới.