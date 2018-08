Kết nối TP.HCM với các tỉnh: Cấp bách lắm rồi!

Tại hội nghị về công tác phối hợp giữa TP.HCM và Bộ GTVT trong việc xây dựng, phát triển giao thông diễn ra chiều 3-8 tại trụ sở UBND TP, Giám đốc Sở GTVT TP Bùi Xuân Cường cho biết thời gian qua, TP.HCM và Bộ GTVT đã và đang phối hợp xây dựng các tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành; Vành đai 2 đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa, nút giao Mỹ Thủy; đường song hành cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây; tuyến metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên...



Vướng giải tỏa và mất cơ hội

“TP cũng mong muốn sớm có nhiều công trình kết nối với cả nước và quốc tế như cao tốc Bắc-Nam, đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam hoặc đường sắt cao tốc TP.HCM-Cần Thơ, sân bay Long Thành...” - ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.

Tuy nhiên, hiện nay hàng loạt công trình kết nối trên đang gặp các khó khăn về vốn, giải phóng mặt bằng... Điển hình như tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đi qua TP hiện vướng mặt bằng 31 trường hợp, hoặc như cầu Bình Khánh vượt sông Soài Rạp nhằm nối thông với tuyến cao tốc Bến Lức -Long Thành hiện vướng một số trường hợp.

Ở đầu tuyến cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây hiện có nút An Phú (quận 2), đang quá tải trầm trọng, thường xuyên ùn tắc. Trong khi đó, vốn dư khi làm tuyến cao tốc này đã có (khoảng 1.000 tỉ đồng), do đó TP.HCM mong Bộ GTVT sớm triển khai nút giao này và TP sẽ phối hợp bố trí vốn đối ứng.

“Ở nút giao An Phú hiện toàn xe lớn từ cảng Cát Lái lên, từ trong nội đô ra nên việc làm nút giao khác mức ở đây là cấp bách lắm rồi!” - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết.

Cạnh đó, nút giao Nguyễn Văn Tạo giao cắt với tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành , theo Giám đốc Bùi Xuân Cường, rất cần tháo gỡ sớm vì đây là điểm kết nối giữa tuyến trục Bắc-Nam của TP với tuyến cao tốc này. Công trình nút giao này cũng là điểm kích hoạt cho sự phát triển của cụm cảng - khu công nghiệp - đô thị mới Hiệp Phước với Đồng Nai và các tỉnh miền Đông, miền Tây. “Không làm sớm nút này thì khu Nam TP mất đi cơ hội phát triển” - ông Cường nói.



Cầu Bình Khánh đang được xây dựng ở huyện Nhà Bè, sắp tới sẽ kết nối TP.HCM với huyện Long Thành, Đồng Nai và huyện Bến Lức, Long An. Ảnh: LƯU ĐỨC

Cần đường sắt gánh cho đường bộ

Tại cuộc họp, hai dự án được báo cáo vắn tắt là hướng tuyến, vị trí ga và depot của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua TP.HCM và tuyến đường sắt TP.HCM-Cần Thơ.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nhận định: “Tôi cảm thấy có sự lệch pha, chưa kết nối giữa tuyến đường sắt Bắc- Nam và tuyến đường sắt TP.HCM-Cần Thơ. Hai tuyến đường sắt này sẽ kết nối ở đâu, làm như thế nào và làm sao cho đồng bộ để không chỉ kết nối các đoạn ngắn trong tương lai mà còn phải kết nối đường sắt quốc gia tới mũi Cà Mau trong tương lai”.

Từ đó ông Thể yêu cầu các cơ quan tư vấn, tham mưu thuộc Bộ cần làm rõ sự kết nối giữa đường sắt đô thị (metro, monorail, tramway…) với đường sắt quốc gia và giữa đường sắt Bắc-Nam đến TP.HCM kết nối về miền Tây và quốc tế qua ngả Campuchia.

Thêm nhiều tuyến đường cửa ngõ TP

Về các tuyến đường bộ, quốc lộ, tỉnh lộ có tính kết nối giữa TP.HCM với các địa phương xung quanh, Bộ trưởng Thể cho rằng còn triển khai quá chậm. “Cụ thể như quốc lộ 22 , quốc lộ 50 nối TP.HCM với Tây Ninh, Long An, Tiền Giang... chậm mở rộng nên đã dẫn đến quá tải, ùn tắc giao thông, kéo theo làm giảm tốc độ phát triển của tất cả địa phương liên quan” - Bộ trưởng Thể nói.

Cũng theo ông Thể, TP.HCM không thể chỉ kết nối với các tỉnh thông qua các tuyến quốc lộ trên mà cần mở thêm các tuyến mới khác, các tuyến liên tỉnh. Ví dụ nối với Long An, Đồng Tháp thì không chỉ dựa vào quốc lộ 1, cao tốc TP.HCM-Trung Lương mà cần sớm mở rộng nối thông các tuyến Trần Văn Giàu (TP.HCM) với tỉnh lộ 825 qua Long An và nối vào đường N2 đi Đồng Tháp. Tương tự, ở hướng quốc lộ 50 đi Long An, Tiền Giang cũng cần các tuyến khác như đường Lê Văn Lương đi từ quận 7 và huyện Nhà Bè qua Cần Đước, Cần Giuộc của tỉnh Long An rồi đi Tiền Giang…

Về tuyến Vành đai 3 hiện còn vướng nhiều đoạn qua các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương… Bộ trưởng Thể cho biết tới đây Bộ GTVT sẽ chủ trì họp với các tỉnh để sớm tháo gỡ các vướng mắc trên từng địa bàn nhằm sớm nối thông tuyến vành đai quan trọng này.