Lấy ý kiến dân về giảm giá BOT trên quốc lộ 91

Kiến nghị di dời trạm T2 Tại buổi làm việc trên, các nhà báo không được tham dự ngoài báo ngành. Theo báo Giao Thông, tại cuộc họp, ông Ngô Công Thức, Giám đốc Sở GTVT tỉnh An Giang, phát biểu người dân đa phần phản ứng về sự bất hợp lý trong việc đặt vị trí của trạm T2 (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ). Đặc biệt, sau khi cầu Vàm Cống được đưa vào sử dụng thì chắc chắn nhiều vấn đề bất cập sẽ xảy ra. Trong đó, vấn đề an ninh trật tự sẽ không được đảm bảo. Do đó, ông Thức kiến nghị hai phương án: Một là cho di dời trạm, hai là làm tuyến tránh Long Xuyên để giảm áp lực cho trạm T2. Đồng quan điểm với tỉnh An Giang, đại diện lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cũng cho rằng vị trí đặt của trạm T2 là bất hợp lý và cần phải di dời. Đối với kiến nghị di dời trạm T2, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật thông tin hiện tại Bộ đang tiến hành đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến tránh Long Xuyên. Khi tuyến tránh này hình thành thì trạm T2 sẽ không còn tác dụng.