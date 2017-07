TP.HCM sẽ cấm xe máy từ năm 2030?

Cầu đường “đuổi” không kịp đà tăng xe cá nhân Trong đề án Tăng cường VTHKCC kết hợp kiểm soát sử dụng xe cá nhân, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT nêu nguyên nhân chính do tốc độ phát triển diện tích, số kilomet cầu đường không nhanh, không tương xứng với tốc độ phát triển xe cá nhân đã dẫn đến ùn tắc, ô nhiễm môi trường giao thông ở TP.HCM. Trong kiểm soát xe cá nhân lưu thông, Viện Chiến lược cũng kiến nghị phải chú ý rà soát, kiểm tra việc sử dụng xe công theo đúng quy định. Kiên quyết xử lý, thu hồi xe ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có vốn nhà nước… sử dụng không đúng về tiêu chuẩn, định mức… Cơ cấu, đặc điểm dân số của TP.HCM khác với Hà Nội. Điển hình là số dân làm dịch vụ, buôn bán, làm tại các văn phòng, cao ốc nhiều hơn số dân làm việc tại các công sở, cơ quan hành chính… Từ đó việc đi lại không chỉ dồn vào cao điểm sáng-chiều mà trải dài trong ngày. Cạnh đó, do làm việc tự do và tính năng động cao nên lượng người lưu thông trên đường vào mọi thời điểm luôn lớn. TS HUỲNH THẾ DU, ĐH Fulbright _______________________________ Việc dựa trên số liệu đăng ký, đăng kiểm xe ở các cơ quan chức năng để xác định số lượng xe ở TP là không chuẩn mà cần tiến hành đếm xe thực tế ở từng điểm, một số tuyến đường thì mới có cơ sở vững chắc xác định được mật độ xe lưu thông thường xuyên và vào cao điểm. Ví dụ, một gia đình có 3-5 xe máy nhưng thực tế vợ, chồng, các con chỉ sử dụng 1-2 xe trong ngày. Như vậy chỉ có 1-2 xe chạy ngoài đường thôi. Việc xác định đúng số xe thường chạy ngoài đường mới là cơ sở để đưa ra các biện pháp kiểm soát, hạn chế, tiến tới cấm xe cá nhân lưu thông phù hợp. TS VŨ ANH TUẤN, ĐH Việt-Đức