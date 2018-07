Trên 200 tỉ đồng xây cầu Tân An mới

Hiện Ban quản lý dự án 6 (Bộ GTVT) đang hoàn tất hồ sơ để chuẩn bị khởi công cây cầu này.



Cầu Tân An mới nằm cạnh cầu Tân An 1 hiện hữu về phía hạ lưu. Đây là dự án được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia giai đoạn 2 (23 cầu yếu khu vực ĐBSCL) với tổng mức đầu tư trên 1.154 tỉ đồng, trong đó cầu Tân An mới có tổng mức đầu tư trên 200 tỉ đồng.



Cầu Tân An 1 được xây dựng từ những năm 1970 nay đã xuống cấp. Ảnh: LA

Cầu Tân An mới sẽ góp phần giảm tải và tránh ùn tắc giao thông khu vực cầu Tân An 1 trên quốc lộ 1 vốn đã quá tải lâu nay.

Cầu Tân An 1 được xây dựng từ đầu những năm 1970, hiện đã xuống cấp trầm trọng nhưng vẫn phải gồng mình gánh hàng ngàn lượt ô tô lưu thông mỗi ngày. Hồi tháng 9-2017, tại cầu Tân An 1 xảy ra sự cố sụp vỉ sắt nhịp đeo giàn thép giữa cầu. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã khảo sát và phát hiện giàn thép của cầu đã quá cũ, rất nguy hiểm cho các phương tiện và người tham gia giao thông. Trước tình hình trên, UBND tỉnh Long An đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT và Cục Đường bộ Việt Nam cho sửa chữa khẩn cấp cầu Tân An 1.