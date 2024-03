Khô hạn gây sạt lở, rạn nứt 3.710m đường ở Kiên Giang

Chiều 25-3, Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) Dương Quốc Khởi cho biết, do ảnh hưởng nắng nóng kéo dài và nhu cầu sử dụng nước ngọt tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân rất lớn, dẫn đến mực nước tại các trục kênh trong khu vực đê bao xuống nhanh, gây cạn nước mặt tại các kênh và làm sạt lở lộ khu vực vùng đệm thuộc hai xã An Minh Bắc và Minh Thuận; trong đó có nhiều điểm sạt lở trên tỉnh lộ 965 (lộ đê bao).

Cầu giao thông nông thôn sụp lún khỏi mép đường trên địa bàn xã An Minh Bắc, U Minh Thượng (Kiên Giang). Ảnh: MINH TRUNG

Mức nước trong vùng đệm hiện thấp hơn so với mức bình thường từ 3-4m, cách cao độ mặt đường khoảng 5m nên nguy cơ sạt lở dọc các tuyến đường vẫn rất cao.

Theo đó, từ đầu năm đến nay huyện ghi nhận 2.090m lộ sạt lở (tỉnh lộ 965 sạt lở 210m; lộ giao thông nông thôn sạt lở 1.880m); 1.620m lộ rạn nứt có nguy cơ sạt lở cao.

Ngoài ra, sạt lở gây 1 căn nhà của người dân bị sụp lún; 1 cầu giao thông bắt ngang kênh trên địa bàn xã An Minh Bắc gãy nhịp giữa, văng ra khỏi mép đường. Ước tổng thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng.

“Trước mắt chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị, 2 xã An Minh bắc và Minh Thuận căng dây, kẻ vạch, cắm biển báo, đèn tín hiệu... cảnh báo người dân chú ý an toàn khi lưu thông qua những đoạn đường này; chỉ đạo các ngành, UBND 2 xã Minh Thuận và An Minh Bắc tuyên truyền, vận động các hộ dân di dời đối với các căn nhà ở khu vực rạn nứt, có nguy cơ sạt lở cao.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, dự báo, cảnh báo về tình hình sạt lở trong mùa khô 2024, đặc biệt đối với khu vực vùng đệm nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản…”, Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng Dương Quốc Khởi nói.

Đường giao thông nông thôn bị gãy đôi do sạt lở. Ảnh: MINH TRUNG

Được biết, Sở Giao thông Vận tải Kiên Giang cũng đề xuất UBND tỉnh cho phép tiến hành sửa chữa ngay các vị trí sạt lở nghiêm tuyến đường 965 và thực hiện một số biện pháp an toàn khác nhằm đảm bảo giao thông và an toàn cho người dân.

Tôm cua ở Kiên Giang chết do nắng nóng (PLO)- Những ngày gần đây, nắng gay gắt và kéo dài khiến độ mặn trong nước tăng cao làm tôm, cua nuôi của người dân trên địa bàn huyện An Minh (Kiên Giang) chết.

Kiên Giang: Cưỡng chế thu hồi đất dự án cao tốc Bắc - Nam (PLO)- Sáng 19-3, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) tiến hành cưỡng chế thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án xây dựng công trình cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện.

MINH TRUNG