Tuyến An Sương - Củ Chi có thêm 34 xe buýt CNG​

Theo đó, 34 xe buýt nhiên liệu sạch CNG được trang bị thiết bị hiện đại, có máy lạnh, mỗi xe được lắp bốn camera quan sát…

Lộ trình lượt đi: Bến xe An Sương - QL22 - ngã tư An Sương - QL22 - Bến xe Củ Chi. Lộ trình lượt về: Bến xe Củ Chi - QL22 - Bến xe An Sương.

Cự ly trung bình mỗi tuyến 21,1 km; mỗi chuyến 45 phút. Chuyến đầu tiên xuất phát tại Bến xe An Sương lúc 4 giờ 40, chuyến cuối cùng xuất bến lúc 21 giờ. Tại Bến xe Củ Chi, tuyến đầu tiên xuất phát lúc 3 giờ 30, chuyến cuối cùng lúc 20 giờ. Giá vé toàn tuyến là 6.000 đồng/lượt, học sinh-sinh viên được hỗ trợ còn 2.000 đồng/lượt.

Ông Lâm Văn Phấn, Chủ nhiệm HTX Vận tải du lịch Việt Thắng, cho biết hiện nay đơn vị có tổng cộng 66 xe buýt CNG chạy nhiên liệu sạch. Theo kế hoạch của HTX, từ nay đến cuối năm sẽ đầu tư hơn 40 xe buýt CNG. Tuy nhiên, trong điều kiện TP triển khai xong trạm nạp nhiên liệu khí gas thì công ty mới đầu tư tiếp.

Theo ông Phấn, xe buýt CNG tiết kiệm nhiên liệu hơn so với xe buýt thông thường. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là không đủ trạm nhiên liệu cho xe buýt CNG hoạt động, dẫn tới xe buýt phải chạy rỗng xe với quãng đường hơn 10 km mới nạp được nhiên liệu.